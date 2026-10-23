Los nutricionistas coinciden: “A los 50 el desayuno ideal es una tostada de pan de masa madre con huevo cocido y café con leche vegetal”

El desayuno es una de las comidas que pueden contribuir a mantener una alimentación equilibrada, especialmente a medida que pasan los años y cambian las necesidades del organismo. A partir de los 50, prestar atención al consumo de proteínas, fibra, vitaminas y minerales es importante para favorecer la salud muscular, ósea y metabólica.

En este contexto, una publicación del medio español El Economista destacó una combinación que reúne tres alimentos: una tostada de pan de masa madre con huevo cocido y una taza de café con bebida vegetal sin azúcar. La propuesta despertó interés por tratarse de una alternativa sencilla que puede incorporar distintos nutrientes en una misma comida.

Sin embargo, aunque esta preparación puede formar parte de una dieta saludable, no existe un desayuno perfecto para todas las personas mayores de 50 años. La elección depende de factores como el estado de salud, la actividad física, los hábitos alimentarios y las necesidades individuales.

Mejorar la alimentación puede ayudar a llevar una vejez más placentera (Foto: Pexels)

¿Por qué recomiendan desayunar pan de masa madre, huevo y café después de los 50?

Uno de los principales beneficios de esta combinación es que reúne alimentos con diferentes aportes nutricionales. El huevo cocido es una fuente de proteínas de alta calidad, necesarias para el mantenimiento de los músculos y otros tejidos del organismo. También contiene vitaminas y minerales que participan en distintas funciones del cuerpo.

Su incorporación resulta necesaria a medida que avanza la edad, debido a que preservar la masa muscular es fundamental para mantener la fuerza y la autonomía. De todas maneras, los especialistas destacan que no alcanza con consumir proteínas únicamente durante el desayuno, sino que también es importante distribuirlas a lo largo del día.

Por su parte, el pan de masa madre aporta carbohidratos, que el organismo utiliza como fuente de energía. Este tipo de pan se elabora mediante un proceso de fermentación que puede modificar algunas de sus características, como el sabor, la textura y la digestibilidad.

Una alimentación variada ayuda a mantener enérgico y fuerte al organismo (Foto: Pexels)

No obstante, que un pan esté elaborado con masa madre no significa necesariamente que sea más nutritivo. Para obtener un mayor aporte de fibra, conviene priorizar las variedades preparadas con harina integral y prestar atención a la cantidad de sodio y al tamaño de la porción.

El tercer componente de la propuesta es el café acompañado por una bebida vegetal sin azúcar. Las alternativas elaboradas con soja, almendras, avena o arroz pueden incorporarse a la alimentación, aunque sus propiedades nutricionales son diferentes. Entre ellas, las bebidas de soja suelen contener más proteínas que las de almendras o arroz. Si se utilizan como reemplazo habitual de la leche de vaca, es importante comprobar que estén fortificadas con nutrientes como calcio y vitamina D.

¿Qué debe tener un desayuno saludable después de los 50 años?

Más allá de esta combinación, las recomendaciones nutricionales apuntan a mantener una alimentación variada que permita cubrir los requerimientos del organismo. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA) destaca la importancia de incorporar diferentes grupos de alimentos y adaptar las elecciones a las necesidades de cada persona.

En este sentido, un desayuno equilibrado puede incluir fuentes de proteínas, cereales integrales, frutas y otros alimentos que aporten vitaminas, minerales y fibra. Por ejemplo, sumar una fruta entera a la tostada con huevo permite aumentar el consumo de fibra y otros nutrientes. También es posible incorporar verduras o reemplazar algunos ingredientes por yogur natural, avena, queso, frutos secos u otras alternativas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que nutrientes como la fibra, el calcio, la vitamina D y el potasio merecen especial atención dentro de una alimentación saludable en edades avanzadas.

¿Qué comer en el desayuno después de los 50?

De todas maneras, cumplir 50 años no implica que todas las personas deban modificar su desayuno de la misma manera. Las necesidades nutricionales pueden variar según la actividad física, la masa muscular, el apetito y la presencia de determinadas enfermedades. Por ese motivo, quienes tienen diabetes, enfermedad celíaca, problemas renales u otras condiciones de salud pueden necesitar recomendaciones específicas.

También resulta importante prestar atención a las etiquetas nutricionales, especialmente cuando se eligen bebidas vegetales. Que un producto no contenga azúcares agregados no garantiza que aporte cantidades suficientes de proteínas, vitaminas o minerales.