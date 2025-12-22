¿Para qué sirve la ortiga? Propiedades y beneficios de la planta de la eterna juventud

A pesar de su imagen asociada a los pelos urticantes, la ortiga se ganó el sobrenombre de la “planta de la eterna juventud” debido a su extraordinario perfil nutricional y sus múltiples aplicaciones medicinales tradicionales. Este vegetal silvestre es una fuente destacada de proteínas, así como de minerales esenciales como calcio y potasio. Además, aporta vitaminas cruciales para el cuerpo, entre las que se incluyen la vitamina C, la vitamina B1 y la vitamina B3, consolidándose como un alimento sumamente nutritivo y un invaluable recurso para la salud.

La ortiga crece de manera silvestre en caminos, banquinas y hasta en las veredas Archivo Jardín

Diversos organismos especializados en bienestar, como MedlinePlus, documentaron exhaustivamente las ventajas que la ortiga ofrece al organismo. Sus propiedades la convierten en un foco de interés para quienes buscan alternativas naturales en el cuidado personal. A continuación, se detallan los cinco beneficios más relevantes que esta planta puede aportar al bienestar:

1. Propiedades antiinflamatorias y analgésicas

Uno de los atributos más valorados de la ortiga es su capacidad para combatir la inflamación y aliviar el dolor. Esta planta concentra una alta cantidad de flavonoides, potentes antioxidantes naturales. La acción principal de estos compuestos radica en su habilidad para neutralizar los radicales libres en el cuerpo, moléculas inestables que contribuyen al estrés oxidativo y al daño celular.

Al eliminar estos radicales, la ortiga ayuda a reducir significativamente la inflamación en los tejidos y previene su deterioro. Además, los flavonoides confieren a la planta efectos analgésicos. Por esta razón, la infusión de ortiga se popularizó como un remedio natural eficaz para mitigar los dolores articulares crónicos y los síntomas severos asociados a afecciones como la artritis, para ofrecer un alivio considerable a quienes padecen estas condiciones.

2. Estimula la digestión

La ortiga es un gran aliado del sistema digestivo, ya que contribuye a optimizar el funcionamiento de órganos clave como el páncreas, la vesícula biliar y el estómago. Su eficacia se debe, en parte, a la presencia de histamina en sus característicos pelos urticantes.

Esta sustancia tiene un efecto estimulante sobre las secreciones digestivas, ya que provoca un aumento en la producción de jugo gástrico, enzimas y ácido clorhídrico. Este proceso es fundamental para la descomposición eficiente de los alimentos, al facilitar la digestión, especialmente de aquellos ricos en lípidos y proteínas. Un sistema digestivo fortalecido y con un óptimo nivel de secreciones mejora la asimilación de nutrientes y reduce la sensación de pesadez.

3. Efecto depurativo y diurético

Esta planta es ampliamente reconocida por su sobresaliente capacidad depurativa y diurética. Su riqueza en clorofila, potasio y diversos ácidos orgánicos estimula activamente la producción de orina, lo que facilita la eliminación de toxinas y el exceso de líquidos del organismo. Esta acción diurética contribuye a la limpieza interna y al mantenimiento de un equilibrio hídrico adecuado.

Adicionalmente, se le atribuye a la ortiga la capacidad de influir en la sensación de saciedad, lo que podría ayudar a reducir el apetito. Esta propiedad la convierte en una opción interesante para quienes buscan apoyo en dietas orientadas a la pérdida de peso o desean controlar la ansiedad por la comida, lo que contribuye a una gestión más consciente de la ingesta calórica.

4. Efecto astringente

Estas propiedades son particularmente valiosas para el tratamiento de ciertas afecciones digestivas. La planta es rica en taninos, compuestos que se encuentran en mayor concentración en su raíz. Los taninos tienen la capacidad de interactuar con las proteínas presentes en los alimentos, transformándolas en productos más resistentes a la descomposición. Este mecanismo confiere a la ortiga una utilidad destacada en el tratamiento natural de la diarrea, lo que ayuda a consolidar las heces y a reducir la frecuencia de las evacuaciones, lo que la convierte en un recurso tradicional para restaurar el equilibrio intestinal.

5. Beneficios contra la aterosclerosis

También ofrece importantes beneficios en la prevención de la patología circulatoria caracterizada por la acumulación de cúmulos lipídicos, conocidos como placas de ateroma, en las paredes internas de las arterias. Esta acumulación puede endurecer y estrechar las arterias, lo que compromete al flujo sanguíneo y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La presencia de clorofila en la ortiga es fundamental para este efecto protector, ya que contribuye a normalizar los niveles de presión arterial, un factor clave en la prevención de la aterosclerosis y el mantenimiento de una salud cardiovascular óptima. Su consumo regular puede, por tanto, ser parte de una estrategia integral para cuidar el sistema circulatorio.

El té de ortiga reúne muchos de los beneficios de la planta Foto: Pexels

Para aprovechar estas cualidades, la preparación de un té de ortiga es sencilla. Se debe hervir agua y luego añadir la raíz de la planta, dejándola que repose por aproximadamente diez minutos antes de colarla y beberla. Esta práctica simple permite incorporar sus propiedades medicinales a la rutina diaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA