El superalimento económico que aporta hasta cuatro veces más colágeno y combate las arrugas

Un alimento cotidiano y económico se posiciona como un aliado inesperado en la búsqueda de una piel más tensa y el fortalecimiento general del organismo: las patas de pollo. Este producto, fácilmente accesible en supermercados y carnicerías de barrio, se destacó por los especialistas como una fuente significativa de colágeno, una proteína fundamental cuya producción natural en el cuerpo disminuye con el paso del tiempo. Su consumo no solo promete atenuar la aparición de arrugas, sino que también contribuye a la salud y estructura de músculos y huesos, e incluso ayuda a la coagulación sanguínea.

El colágeno es la proteína estructural más abundante en el cuerpo humano (y en el de los animales), al conformar una parte crucial de los tejidos conectivos. Más allá de su reconocida función en la suavidad y elasticidad de la piel, es vital para dar una mayor estructura y fuerza a los músculos y el esqueleto. Adicionalmente, se le atribuyen beneficios concretos que van desde la prevención de alteraciones cardíacas hasta la mitigación del dolor articular y la reducción de la pérdida ósea.

Según el sitio GastroLab, las patas de pollo emergen como un verdadero “superalimento” en este contexto nutricional. Afirman que “al menos tres o cuatro piezas pueden contener 17 gramos” de esta valiosa proteína, sugiriendo la preparación en caldo como el método óptimo para su ingestión y asimilación.

La clave de su notable eficacia radica en una especie de gelatina natural presente en esta parte del ave, que un estudio de la Universidad de Nove de Jhulio en Brasil reveló que puede aportar hasta cuatro veces más colágeno que las gelatinas comerciales que se encuentran habitualmente. Esta cualidad superior, sumada a su inigualable accesibilidad económica, las convierte en una opción atractiva y efectiva para complementar cualquier dieta.

La importancia del colágeno para la piel es incuestionable, ya que esta proteína conforma el 80% del tejido cutáneo. Su presencia es esencial para mantener una apariencia liviana y con la elasticidad, característica de la juventud y la salud. El organismo genera colágeno dentro de sus propios procesos, a partir de una combinación específica de aminoácidos contenidos en alimentos ricos en proteínas y la vitamina C, el zinc y el cobre, nutrientes que actúan como cofactores.

La prestigiosa Universidad de Harvard, por su parte, elaboró un listado de 10 alimentos que estimulan activamente la producción de esta proteína vital en el cuerpo humano. Entre ellos se encuentran el caldo de huesos, que ofrece una “forma biodisponible de colágeno que el organismo puede utilizar de inmediato”, y el huevo, un producto que, generalmente, siempre está presente en casi todos los hogares.

El listado también incluye carnes, gelatina, lácteos, arvejas, soja, yema de huevo, nueces y semillas variadas. Asimismo, destaca la importancia fundamental de frutas, verduras de hoja verde y tubérculos, debido a su significativo aporte de vitamina C, zinc y cobre, elementos indispensables para su producción.

Cómo preparar patas de pollo y obtener más colágeno

Otros especialistas amplían estas recomendaciones nutritivas, señalando alimentos como la carne de pollo, las sardinas y otros pescados, que son excelentes fuentes de calcio. Los cítricos, como las naranjas, y los morrones (pimientos) también son muy valorados por su alto contenido de vitamina C, fundamental para la síntesis de colágeno.

El ajo, además de ser un sazonador habitual en la gastronomía local, los porotos y tomates, que contienen licopeno, también contribuyen a la salud general que favorece la producción interna de colágeno.

