Quiénes no deberían comer banana bajo ningún motivo, según expertos

Aunque la banana es reconocida mundialmente por su alta densidad de elementos vitales, su ingesta no resulta apta para todos los sectores de la población. El Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos difundió parámetros precisos sobre el consumo de alimentos naturales en pacientes con patologías crónicas, subrayando que ciertos grupos deben restringir este fruto de manera estricta para evitar complicaciones severas. La principal preocupación reside en su elevado contenido de potasio, mineral que interviene directamente en el ritmo cardíaco y la función renal.

Los pacientes con enfermedades renales avanzadas enfrentan los mayores riesgos, ya que su sistema excretor presenta capacidades limitadas para filtrar el exceso de este mineral. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la cantidad de potasio en una pieza estándar —aproximadamente 375 miligramos— puede resultar excesiva y peligrosa para quienes sufren insuficiencia renal.

En términos porcentuales, esto representa el 11% de la dosis diaria recomendada para un hombre adulto y el 16% para las mujeres. Por esta razón, especialistas sugieren un control médico estricto antes de incluir la fruta en la dieta de personas con patologías cardíacas o que se encuentren bajo tratamiento farmacológico específico para la presión arterial alta, ya que un desequilibrio en los niveles de potasio puede comprometer la salud cardiovascular.

Algunas personas deben evitar el consumo de banana por riesgos para su salud (Foto: Freepik)

Otro grupo poblacional que debe moderar su consumo está conformado por aquellos que siguen regímenes alimenticios bajos en hidratos de carbono. Con un promedio de 26 gramos de carbohidratos por unidad, esta fruta duplica el valor energético presente en una manzana de tamaño similar. Asimismo, la presencia de tiramina en su composición biológica actúa como un disparador de dolores de cabeza intensos en personas con sensibilidad específica, afectando directamente a quienes padecen migrañas de manera frecuente.

En este sentido, la American Heart Association (AHA) hace especial hincapié en evitar las presentaciones procesadas, como los chips de banana, que suelen estar disecados y fritos, aumentando el aporte calórico innecesariamente.

Conocer sus propiedades permite saber quiénes deberían tener cuidado al incorporarla a la dieta (Foto: Freepik)

Finalmente, las reacciones alérgicas a frutos tropicales constituyen una barrera impenetrable para su consumo cotidiano. Los síntomas en individuos sensibles pueden variar desde irritaciones cutáneas leves hasta respuestas inmunológicas de mayor gravedad. Ante cualquier señal anómala tras la ingesta, los especialistas recomiendan buscar atención médica de forma inmediata.

La profesora Colleen Spees, docente de dietética médica en la Universidad Estatal de Ohio, advierte sobre la falsa percepción de salud asociada a ciertos formatos comerciales, señalando que la clave reside en mantener una dieta variada. Pese a que los fitoquímicos, el magnesio y las fibras otorgan beneficios claros a la población general sin condiciones médicas preexistentes, la prudencia debe prevalecer en pacientes crónicos. La evaluación profesional personalizada es la única garantía para determinar si la banana puede formar parte segura de la alimentación diaria sin representar una amenaza para el bienestar metabólico o renal del individuo afectado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA