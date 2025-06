Quiere vivir para siempre y detalla su rutina de longevidad de cinco horas al día

El multimillonario de Bryan Johnson tiene una misión: vivir para siempre. Este “biohacker”, como él mismo se cataloga, comentó recientemente cómo es su rutina para alcanzar la mayor longevidad posible, con actividades a las que les dedica cinco horas diarias. Con millones gastados y la aplicación de variadas terapias, este filántropo busca lo imposible.

Johnson gasta alrededor de 2 millones de dólares al año en sus intentos por “mantenerse joven” y recientemente se volvió viral porque dijo que se inyectó sangre de su hijo Talmage. Sigue rigurosamente una rutina, que incluye más de 50 pastillas al día, ejercicios matutinos, control del sueño y alimentación basada en verduras.

Johnson tiene más de 1.8 millones de seguidores en Instagram (Foto: @bryanjohnson_)

El estadounidense de 47 años apareció en el programa This Morning, donde explicó que “realmente disfruta” seguir su protocolo diario de longevidad. Su conocido intento por frenar el envejecimiento es un proyecto que él denominó “Project Blueprint”. Johnson se describió como un “atleta profesional de rejuvenecimiento” y comentó que esta iniciativa surgió cuando tenía apenas 21 años.

“Todo comenzó cuando tenía 21 años. Era misionero y vivía en condiciones de pobreza extrema en Ecuador. Sentí un fuerte deseo de hacer algo para mejorar el mundo. No sabía qué exactamente. Así que el objetivo se convirtió en ganar una gran cantidad de dinero antes de los 30 años, y luego con ese dinero, encontrar algo interesante para hacer”, comentó en el programa.

Ya lleva invertidos unos 100 millones de dólares en biología sintética, genómica y nanotecnología, y desarrolló una interfaz cerebral, que él asegura que es “la mejor forma del mundo de medir el cerebro”. “Empecé Blueprint para medirme a mí mismo. Todo se unió bajo una tesis simple: no morir”, aseveró.

Johnson contó toda su historia en un documental de Netflix (Foto: @bryanjohnson_)

La rutina de Johnson para mantenerse joven no solo implica una gran inversión económica, sino también un nivel elevado de compromiso y constancia. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana y utiliza dispositivos portátiles que monitorean en tiempo real variables como el sueño, el ritmo cardíaco y los niveles de glucosa.

Su dieta está basada en plantas ricas en antioxidantes y nutrientes esenciales. Sigue los principios de la crononutrición, lo que significa que come en determinados horarios y con una ingesta calórica diaria precisa que ronda las 1.900 y 2.000 calorías.

Cada día toma cápsulas de suplementos que incluyen vitaminas, minerales y compuestos diseñados para promover la salud y frenar el envejecimiento. Cuenta con un plan de ejercicio personalizado, con el objetivo de mantener la fuerza muscular, ganar resistencia física y mejorar su salud cardiovascular.

Johnson también recurrió a tratamientos como la transfusión de plasma, estimulación cerebral con dispositivos tecnológicos, láseres y ultrasonidos que buscan estimular la regeneración celular y mejorar la condición de los tejidos. Dedica tiempo diariamente a la meditación, la práctica del mindfulness y recibe apoyo terapéutico profesional, comentó.

Este año publicó su documental Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever, que se estrenó el 1 de enero de 2025 en Netflix, donde cuenta cómo es toda su rutina para buscar la utopía de ganarle al envejecimiento y vivir para siempre.