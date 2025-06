El hábito más saludable de Cristiano Ronaldo para lucir el físico que tiene a los 40 años

Cristiano Ronaldo no es solo conocido por sus logros en el fútbol y por su histórica rivalidad con Lionel Messi, sino que siempre fue elogiado en el mundo del deporte por el cuidado estricto de su cuerpo. A sus 40 años, el portugués reveló cuál el hábito que más lo ayuda a mantenerse joven tanto a nivel físico como mental y sorprendió a los fanáticos.

En la previa a una nueva final que disputará hoy con Portugal ante España por la UEFA Nations League 2025, el delantero que ganó 5 Balones de Oro contó en una entrevista en el pódcast Whoop, que la clave para mantener un estricto cuidado corporal es descansar correctamente.

El delantero reveló cómo es su rutina de cuidado corporal (Captura: Whoop YouTube)

En la entrevista, el portugués reconoció que “cuando eres joven, pensás que vas a vivir para siempre”, por eso recomendó aumento los cuidados a medida que avanza la carrera. En ese sentido, remarcó que le presta mucha atención a las horas de sueño y precisó que duerme de media unas 7 horas y 15 minutos por día.

“Dormir es la herramienta más importante que tengo, es el único momento del día que podés recuperarte y poner todo en su sitio. Para mí, una buena noche de sueño es lo más importante que podemos tener en la vida en cuanto a salud”, aseguró el ganador de cinco Champions League.

“Suelo irme a la cama entre las 23 o 00 horas y me levanto a las 8.30 o 8.45. No me gusta cuando viajo o cuando tenemos partidos por la noche porque mi cuerpo tiembla y la calidad de sueño no es la misma, pero tenés que balancear para no afectar a tu tiempo de sueño”, agregó el exjugador del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo sigue vigente en su selección (Foto: @cristiano)

Cristiano Ronaldo explicó que la clave es mantener una rutina sin alteraciones a pesar de la gran cantidad de partidos y compromisos comerciales que tiene. “Cuando me acuesto una hora más tarde, me levanto también una hora tarde. Lo más importante es la consistencia”, comentó sobre su estrategia.

Los consejos de Cristiano Ronaldo sobre cuidado corporal

El paso del tiempo es inexorable, por eso el exfutbolista del Manchester United aseveró que hay que aumentar la atención en la alimentación, la actividad física y el descanso a medida que pasan los años. “Cuando sos joven, pensás que vas a vivir para siempre y que vas a tener energía para siempre, crees que sos indestructible. Pero con los años, y tengo un gran ejemplo en el fútbol, donde la demanda física a tu cuerpo es muchísima, tenés que saber manejarlo y ser listo y hacer las cosas de manera diferente”, aclaró.

A pesar de tener 40 años, el portugués mantiene un excelente estado de forma y aguarda en este mercado de verano europeo definir su futuro luego de oficializar su salida del equipo Al-Nassr de Arabia Saudita. “Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido con todos", escribió en el último posteo de su cuenta de Instagram con la camiseta del club.

Esta tarde se espera un duelo generacional entre CR7 y Lamine Yamal, el joven maravilla de 17 años que brilla en la selección española. Portugal y España definirán al campeón europeo en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, y los fanáticos del portugués se ilusionan con que pueda obtener un nuevo título con su selección, como lo hizo en 2016 y 2019.