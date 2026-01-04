Quiero ganar masa muscular: el licuado de pura proteína para lograrlo en un mes

El fortalecimiento de la masa muscular constituye uno de los objetivos principales de quienes mantienen una rutina de ejercicio físico frecuente para tonificar el cuerpo y proteger las articulaciones. Expertos en salud destacan una preparación específica capaz de aportar las proteínas, grasas saludables y carbohidratos necesarios para observar resultados concretos en un plazo de 30 días.

Cómo preparar el licuado de pura proteína para ganar masa muscular en 30 días

Existe una alternativa casera para cubrir la demanda nutricional sin recurrir a procesados complejos. Se trata de un licuado caracterizado por su facilidad de preparación y digestibilidad. La receta combina elementos específicos para otorgar energía y favorecer la reconstrucción del tejido.

Esta preparación combina proteínas y carbohidratos para optimizar la energía antes y después de la rutina física Foto: Pexel

Para elaborar esta bebida se precisan los siguientes elementos:

Medio yogur griego

Un puñado de frutos secos

Una taza de frutillas

Medio mango

Media banana

Una cucharada de linaza molida

Esencia de vainilla

El procedimiento consiste simplemente en batir todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea y lista para su ingesta.

Estrategia de consumo para potenciar el entrenamiento

El horario de la toma influye directamente en la efectividad del plan nutricional. Los expertos sugieren dividir la preparación en dos momentos clave vinculados a la rutina física. El objetivo apunta a maximizar la absorción de nutrientes y la disponibilidad energética.

Los especialistas aconsejan dividir la ingesta en dos momentos para garantizar energía durante la rutina y reposición al finalizar Pixabay

Es recomendable tomar la mitad del licuado antes de realizar el entrenamiento y la otra mitad una vez concluida la actividad. Esta distribución cumple una doble función. La primera dosis aporta el combustible necesario para el ejercicio, mientras la segunda facilita la recuperación muscular inmediata gracias al aporte de proteínas y grasas saludables. La constancia en este hábito permite disfrutar de los beneficios de esta combinación natural.

La importancia de la proteína según los especialistas

El desarrollo de la musculatura exige un equilibrio nutricional riguroso. Desde la Asociación Española de Ciencias del Deporte señalan la importancia de sostener una dieta balanceada diaria para alcanzar estas metas. La entidad indica una ingesta recomendada de entre 1.6 y 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal.

Este nutriente actúa como el elemento principal para el desarrollo, la salud y la recuperación de los tejidos musculares. Las fuentes habituales se encuentran en productos de origen animal como los huevos, la carne, el pollo y el pescado. Algunos atletas optan por la utilización de suplementos industriales, aunque esta práctica requiere la debida consulta médica previa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.