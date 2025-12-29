El método que promete un abdomen plano en solo 30 días

Uno de los retos que mayor viralidad alcanzó en redes sociales durante 2025 es el denominado ‘plank challenge’. Se trata de una propuesta que convocó a personas de distintas edades a ponerse a prueba físicamente mediante la realización de la plancha, un ejercicio que parece fácil a simple vista, pero que los fitters catalogan como uno de los más difíciles de mantener.

¿Qué es el ‘plank challenge’?

Ideado por las influencers del fitness Linda Morselli y Renata Zanchi, el challenge se gestó en sus cuentas de Instagram de la siguiente manera: “Durante 30 días, intentaremos hacer un desafío: un reto de planchas. ¿No están entrenando? Nosotras tampoco. Comenzaremos con solo 20 segundos al día hasta alcanzar gradualmente…los cinco minutos”.

En la posición de plancha se trabajan grandes grupos musculares

El programa, revelaron, se originó bajo el objetivo de fortalecer el núcleo/core y desarrollar la resistencia. Siguiendo sus indicaciones, para el día 12 del programa, debe ser posible sostener una posición de plancha durante unos 2 minutos y, al final de los 30 días, poder aguantarla 5 minutos de corrido.

¿Cómo se hace una plancha?

La plancha se logra al ponerse en el suelo sobre manos y rodillas con los codos flexionados a 90° debajo de los hombros y dando un paso hacia atrás con los pies.

Para mayor estabilidad, se aconseja mantener los pies a la misma distancia de las caderas y acercarlos para un desafío mayor.

A continuación hay que mantenerse recto desde los talones hasta la parte superior de la cabeza, mirando hacia el suelo y ligeramente por delante de la cara. Una vez consolidada esta posición de plancha se deben apretar los abdominales, cuádriceps, glúteos y mantenerse así por el tiempo deseado.

Javier Furman, fisioterapeuta y kinesiólogo explica que se trata de un ejercicio isométrico −que no tiene tanta movilidad biomecánica articular como, por ejemplo, los abdominales tradicionales− caracterizado por ser fijo dado que uno debe mantenerse en la misma posición.

Beneficios de las planchas

“Sus bondades van desde lo físico a lo muscular, articular e incluso metabólico; pero la función principal que ejerce es la de fortalecer el core, cuyo resultado es el de reforzar todas las cadenas musculares del cuerpo”, informa Furman. Otras ventajas que se pueden obtener de su práctica son:

El trabajo de varios grupos de músculos a la vez

La tonificación de la zona abdominal

Los distintos niveles de dificultad o variantes que tiene

Menos presión sobre el cuello que los ejercicios abdominales

Mejora postural

Este ejercicio es capaz de mejorar la postura Shutterstock

La evidencia abunda; por ejemplo, un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research que contó con 20 participantes encontró que las planchas fueron más beneficiosas que los abdominales para mejorar la resistencia, el equilibrio y mantener la movilidad.

Otra investigación titulada “Efectividad de los ejercicios de estabilización central y la terapia de ejercicios de rutina en el tratamiento del dolor lumbar crónico inespecífico” en la que participaron 120 personas con dolor lumbar crónico e inespecífico demostró que, tras seis semanas de observación se evidenció que los ejercicios de estabilización central eran más efectivos que otros ejercicios de fisioterapia para aliviar el dolor lumbar.

Contraindicaciones

Respecto de quienes deben ser cautelosos al emprender el desafío de las planchas, el Hospital de Clínicas de Cleveland –un prestigioso centro médico académico con sede en los Estados Unidos– advierte que quienes lo hagan no deberían tener ningún dolor de espalda ni de hombros. En caso de tenerlo, sugiere realizar una consulta con un profesional de la salud para cerciorarse de que la molestia no sea una señal de alerta.