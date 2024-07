Seis consejos para ejercitar la memoria, según un reconocido neurólogo

Escuchar

Muchos de los cuidados que empleamos para nuestro cuerpo se ven reflejados en la alimentación y la piel, sobre todo en el último tiempo, en el que los productos de skincare y el yoga facial acapararon la atención de las personas de todo el mundo. Sin embargo, muy poco se habla de la memoria, una parte fundamental del ser humano.

Aunque el envejecimiento es un proceso de la vida del que no podemos escapar, podemos reducir en gran medida el deterioro de nuestro cerebro, precisamente de la función del órgano que permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado, pero ¿qué podemos hacer para empezar a cuidarla? Un neurólogo reveló cuáles son las seis claves para ello.

Seis ejercicios para fortalecer la memoria Unsplash

En una reciente entrevista con The New York Times, Richard Restak, del Hospital Universitario George Washington, quien estudió por décadas la memoria y escribió decenas de libros y artículos sobre esta materia, aseguró que el deterioro de la memoria no es inevitable.

Según explica en su libro La guía completa para la memoria: la ciencia de fortalecer la mente, es importante realizar ejercicios mentales e implementar hábitos, sobre todo para aquellos que están cerca de la vejez.

Los seis hábitos a tener en cuenta

1. Prestar más atención

Tal como indicó, la mayoría de los problemas de memoria son por no prestar atención. “Una forma de prestar atención cuando aprendés información nueva, como un nombre, es visualizar la palabra. Tener una imagen asociada con la palabra puede mejorar la memoria”, le dijo el neurocientífico al NYT.

2. Encontrar desafíos cotidianos de memoria

Debido a la vorágine de la semana y las obligaciones, es probable que no se encuentre el tiempo para ejercitar la misma. Sin embargo, el especialista sostuvo que en la cotidianeidad hay un sinfín de desafíos que podés hacer. Uno de ellos, es memorizar la lista con la que vas a ir a comprar al supermercado o las tareas domésticas que tengas que realizar.

Esta simple acción nos permite ordenar nuestras ideas y ejercitar la memoria Pixabay

3. Jugar juegos

Otra de las claves para ejercitar nuestra mente es jugar juegos, ya que estos permiten que mejore el desarrollo de la concentración, aumenta la oxigenación cerebral y desarrolla la capacidad de prestar mayor atención a los detalles. “El objetivo es activar la memoria de trabajo, mantener la información y moverla en la mente”, sostuvo.

El ajedrez tiene múltiples beneficios para el cerebro Unsplash

4. Leer novelas

Para el doctor, las personas que dejan de leer ficción “cometen un grave error”, ya que las novelas de ficción requieren un “compromiso activo” con el texto, porque tenés que recordar qué hizo el personaje en páginas anteriores.

A la hora de activar la memoria, las novelas son mucho más que útiles Getty

5. Tener cuidado con la tecnología

A su vez, Restak aseguró que hay “nuevos pecados de la memoria” que están en la tecnología:

La distorsión tecnológica. Si queremos acordarnos de algo lo anotamos en el celular, pero no hacemos el esfuerzo en recordarlo.

Dejar de usar el Google Maps y recordar los itinerarios es una buena forma de ejercitar la memoria

Nos distrae de las tareas que debemos hacer. “Hoy en día, las personas pueden consultar su correo electrónico mientras ven Netflix, hablan con un amigo o caminan por la calle. Todo esto impide nuestra capacidad de concentrarnos en el momento presente, que es fundamental para codificar los recuerdos”, indicó.

6. Buscar a un profesional de salud mental, si es necesario

El estado de ánimo juega un rol importante cuando queremos recordar algo. “Cuando estás de mal humor o deprimido, tendés a recordar cosas tristes”, concluyó.

LA NACION