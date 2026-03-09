Ushuaia suma el pago con tarjeta de crédito y de débito para viajar en colectivo: ¿cómo funciona?

Ahora es posible pagar los viajes de colectivo con tarjeta de crédito y de débitos en Ushuaia. Estos medios de pago se suman a la tarjeta SUBE. Así lo informó la empresa municipal Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) este fin de semana a través de sus redes sociales.

Ya se instalaron en las unidades los nuevos validadores que permite pagar el colectivo con diferentes métodos de pago y no solo con la SUBE. “Más opciones, más facilidad y una experiencia de viaje más rápida y moderna para todos”, aseguró la empresa.

Ahora es posible viajar en colectivo en la capital de Tierra de Fuego con los siguientes medios de pago:

Tarjetas Visa y Mastercard

Crédito

Débito

Prepaga

Celular o reloj con NFC

QR de SUBE

Para realizar pagos de viajes con cualquiera de estos formatos, es necesario tomar en cuenta que la tarjeta de crédito o débito debe ser contactless, es decir, que se puede pagar con solo acercarla unos centímetros al lector, sin insertarla ni pasar la banda magnética.

Todavía se puede pagar con tarjeta SUBE JUAN MABROMATA - AFP

Por otro lado, si se trata de un plástico nuevo que nunca se usó, se recomienda probarla en un comercio. Para verificar que funciona, se debe abonar con el chip.

En tanto, es fundamental que la tarjeta tenga saldo, como ocurre con la tarjeta SUBE. Si el método de pago no tiene fondos, no se autorizará el viaje.

Cabe aclarar que quienes cuenten con algún beneficio social (como boleto estudiantil u otros descuentos), tendrá que seguir pagando con la tarjeta SUBE, ya que el beneficio está asociado a esta.

¿Cómo funciona?

También se puede pagar con celular, sea con NFC o con QR

A continuación, etos son los pasos a seguir para pagar el colectivo en Ushuaia con los nuevos métodos de pago:

1 Realizar el pago

Se debe acercar la tarjeta o dispositivo al sensor.

2 Esperar la validación

La validación dura tan solo dos segundos. Una vez que está autorizado el viaje, se escuchará un sonido corto y se verá en el lector una luz verde. De lo contrario, la luz será roja.

3 Viajar

Una vez que el viaje sea autorizado, se puede viajar con tranquilidad en colectivo.