Científicos de la Universidad de Harvard detallaron los beneficios para la salud de una legumbre verde accesible, en un informe que explica la composición interna de este producto natural de manera minuciosa. Los investigadores aconsejan la ingesta de este ingrediente cuatro días a la semana para optimizar el metabolismo corporal.

¿Cuál es el alimento nutritivo y barato que recomiendan comer cuatro veces por semana?

La salud del cuerpo humano depende directamente de la comida diaria, es por eso que los médicos aconsejan el diseño de una dieta óptima para cada paciente. Las arvejas ocupan un lugar central dentro de esta amplia variedad de opciones gastronómicas, ya que se comercializa habitualmente en latas de conserva en los distintos mercados y presenta una forma redondeada característica con un color verde inconfundible a la vista.

Las arvejas aportan proteínas vegetales de bajo costo y los especialistas recomiendan su consumo regular para fortalecer el sistema inmunológico Freepik

La Universidad de Harvard avaló la incorporación de este nutriente tras la realización de un estudio científico riguroso. Los especialistas ubicaron a este producto dentro de un selecto ranking alimenticio por sus propiedades. La distinción responde a la nutrida composición interna de la legumbre, debido a su aporte en vitaminas, fibra dietética y minerales para el organismo humano.

Las proteínas vegetales representan una propiedad muy requerida por las personas interesadas en el equilibrio de sus dietas. Estos componentes resultan fundamentales para la rápida reparación de los tejidos corporales. Los nutrientes facilitan el desarrollo sostenido de la masa muscular, es por eso que los profesionales indican el consumo de la legumbre para los momentos posteriores al entrenamiento físico, ya que el cuerpo humano quema muchas grasas durante estas intensas sesiones de ejercicio.

Los científicos de Harvard destacan a las arvejas como un superalimento accesible para el cuidado integral de la salud humana GETTY IMAGES

Característica Detalle según el informe de Harvard Componentes principales Proteínas vegetales, vitaminas, fibra dietética, magnesio, fósforo y zinc. Frecuencia recomendada Cuatro veces por semana. Beneficios físicos Fortalece el sistema inmunológico, repara tejidos, optimiza la digestión y cuida la salud ósea. Beneficios cognitivos Mejora la memoria y los procesos cerebrales. Prevención Combate indicios de anemia y controla el peso corporal. Consumo ideal Post entrenamiento físico, ensaladas, sopas, guisos y puré.

Los beneficios para el organismo humano de comer arvejas

El magnesio conforma uno de los ingredientes principales de este producto natural. El fósforo y el zinc completan esta importante tríada de elementos nutritivos. Los autores del informe califican a estos componentes de manera textual como minerales “esenciales” para la mejora de las defensas.

Los científicos norteamericanos establecieron una frecuencia de consumo precisa para notar los cambios físicos. La ingesta de esta legumbre cuatro veces a la semana fortalece el sistema inmunológico y optimiza la digestión. El producto brinda un soporte vital para el cuidado de la salud ósea.

5 beneficios de las arvejas

Las funciones cognitivas experimentan una mejora significativa con la incorporación de este nutriente a la rutina alimentaria. La memoria forma parte de este conjunto de procesos cerebrales beneficiados por el consumo.

Opciones gastronómicas para la inclusión de la arveja

Las arvejas ofrecen grandes ventajas para la preparación de distintas recetas culinarias, ya que el ingrediente se adapta a cualquier plato y su color verde resalta a simple vista en todas las preparaciones. La forma redondeada y el tamaño pequeño facilitan enormemente la ingestión del producto.

Las ensaladas representan una de las opciones más adecuadas para la inclusión de la legumbre. Un pequeño puñado de este alimento realza el sabor del plato y suma un valor nutricional importante. Por otro lado, las sopas admiten la incorporación de este ingrediente de manera sencilla, junto con los guisos. La legumbre aporta una untuosidad diferente a estas recetas orientadas específicamente a las épocas invernales.

La inclusión de este ingrediente natural en ensaladas o guisos garantiza una ingesta proteica de bajo costo para el organismo

La gran versatilidad gastronómica del alimento abre un amplio abanico de posibilidades al momento de cocinar. Las arvejas se transforman fácilmente en un puré tras un procesamiento previo de los granos. Los consumidores carecen de excusas para evadir la inclusión de este producto en sus dietas habituales. El cumplimiento del requerimiento científico exige la presencia de la legumbre en los platos al menos cuatro veces por semana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.