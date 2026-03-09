Por qué el Feng Shui recomienda dejar un ajo al lado de la cama

El Feng Shui, una disciplina milenaria que busca la armonía en los espacios, propone diversos rituales para mejorar la calidad del sueño y equilibrar las energías del hogar. Entre las sugerencias más habituales se destaca la colocación de un ajo cerca de la cama, ya que según esta tradición, este ingrediente culinario funciona como un amuleto simbólico, cuya función principal es purificar el ambiente y proteger a las personas mientras duermen.

Según esta concepción, la noche representa un periodo clave de renovación energética, por lo cual los especialistas en estas técnicas recomiendan rituales sencillos que ayudan a mitigar el estrés y favorecer el bienestar personal. Se trata de simples técnicas que cualquier puede aplicar en su hogar y que tienen un efecto inmediato sobre las energías que se manifiestan en esos ambientes.

Esta práctica sugiere dejar un diente de ajo o una cabeza completa de este vegetal sobre la mesa de luz o en la cabecera. El ajo posee la capacidad simbólica de absorber vibraciones densas del entorno, lo que genera una atmósfera más calma en el dormitorio. Muchos seguidores de esta creencia lo aplican cuando perciben inquietud nocturna o situaciones de tensión que dificultan el descanso. El objetivo central es crear un escudo protector que mantenga la armonía frente a la carga energética acumulada durante la jornada diaria.

El ajo tiene propiedades especiales según el Feng Shui (Foto: Freepik)

La ubicación del objeto resulta fundamental para que el ritual cumpla su propósito. El Feng Shui advierte que el ajo siempre debe quedar visible o, al menos, cerca del sector donde la persona descansa. También se advierte que resulta desaconsejable ponerlo debajo de la cama o en sitios ocultos dentro del dormitorio.

La razón de esta advertencia reside en que la energía requiere una circulación libre en el ambiente. Por lo tanto, cualquier objeto que impida este flujo constante afecta la calidad de la experiencia nocturna de la persona que descanse en ese lugar. En este sentido, los expertos también recomiendan mantener el área debajo de la cama libre de objetos personales, pues estos actúan como obstáculos que interfieren en el equilibrio necesario del espacio físico.

Esta filosofía milenaria hace foco en las energías del hogar (Foto: Grok)

El ajo funciona como un símbolo de protección y equilibrio, aunque su efectividad, desde la perspectiva de estas creencias, depende de la intención con la que se realiza el ritual. El Feng Shui enfatiza que esta técnica debe acompañarse de hábitos saludables, ya que la higiene del sueño, el orden y la eliminación de elementos que generen caos son pilares ineludibles para obtener un descanso reparador. Se trata de una comprensión holística del dormir, en el que influyen muchos factores distintos para las personas.

La combinación de estos factores ambientales con la presencia simbólica del ajo permite, según sus defensores, transformar el dormitorio en un refugio de paz. Si bien muchas personas adoptan este hábito como una herramienta de apoyo, puede haber ciertas críticas por el aroma que desprende este vegetal, que para mucha gente puede ser un poco fuerte o desagradable. De igual manera, el ajo se consolida como un elemento decorativo y energético que busca optimizar el ambiente de reposo diario.