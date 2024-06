Siete ejercicios para fortalecer la memoria después de los 50, según un neurólogo

Escuchar

El paso del tiempo es natural y el envejecimiento trae consecuencias como la pérdida de memoria. Sin embargo, gracias al avance de la comunicación, los mejores consejos de los especialistas para combatir esta falencia están disponible para cualquier persona. A continuación, siete ejercicios ideales para fortalecer la memoria después de los 50 años, según el neurocientífico, Richard Restak.

Richard Restak, neurólogo y profesor clínico de la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad del Hospital George Washington, aseguró que el deterioro de la memoria es evitable, pero es clave “superar los problemas cotidianos de la memoria”.

Richard Restak, neurólogo y profesor clínico, dio a conocer siete ejercicios para fortalecer la memoria Unsplash

¿Cómo se logra esto? Practicando de manera diaria ejercicios para fortalecer la memoria del trabajo, la cual se vincula a la inteligencia, a la concentración y al logro. Entonces, existe un grupo de ejercicios ideales para reforzar todas estas habilidades y poder evitar problemas a largo plazo.

Los 7 ejercicios para fortalecer la memoria

Prestar atención

“La falta de atención es la principal causa de las dificultades de memoria”, señaló el especialista, y añadió: “Significa que no codificaste correctamente la memoria”. Esto quiere decir que algunos lapsos de memoria son en realidad problemas de atención, no problemas de memoria.

Entonces, un ejercicio puede ser prestar atención cuando se aprende información nueva, por ejemplo, cuando se aprende un nombre, se debe visualizar la palabra. “Tener una imagen asociada con la palabra, puede mejorar el recuerdo”, indicó. Pero lo importante es estar atentos en el momento de que se aprende una información nueva.

Encontrar desafíos de memorias

Hay muchos desafíos que se pueden encontrar en la cotidianeidad, como, por ejemplo, hacer una lista de compras para el supermercado y luego memorizarla. A la hora de ir a comprar el desafío es no sacar el celular o la lista para ver los productos que faltan.

“Tratá de ver los elementos en tu mente”, sugirió. Solo se debe consultar la lista al final, si es necesario. Otro ejemplo puede ser memorizar los pasos de una receta para cocinar o navegar en las calles de la ciudad de memoria, sin ayuda del GPS.

Jugar

“Los juegos como el bridge y el ajedrez son excelentes para la memoria, pero también lo son los más simples”, indicó Restak. El juego que recomienda él es el de 20 preguntas, en el que un grupo (o una sola persona) piensa en una persona, lugar u objeto; y la otra, el interrogador, hace 20 preguntas con un “sí” o “sin respuesta”.

El juego consiste en que para tener éxito, el interrogador debe tener en la memoria todas las respuestas anteriores para adivinar la respuesta correcta. Sin embargo, en la actualidad, hay una gran variedad de juegos para poner a prueba la memoria, hasta los más simples lograrán entrenarlo.

Evitar distraerse con la tecnología es uno de los ejercicios importantes para no perder memoria Unsplash

Leer más ficción

Según el experto, un indicador temprano de problemas de memoria es abandonar la ficción. Las personas, cuando comienzan a tener dificultades de memoria, tienden a cambiar a la lectura de no ficción. Pero, ¿por qué específicamente la ficción? Es debido a que, durante años, Restak notó en sus pacientes que la ficción requiere un compromiso con el texto, comenzando desde el principio y trabajando hasta el final.

Evitar distraerse con la tecnología

La tecnología facilitó tanto la vida de las personas, que esto puede generar varios problemas. El primero, llamado “distorsión tecnológica”, quiere decir: almacenar todo en el teléfono significa que la persona “no lo sabe”. Entonces, esto puede erosionar nuestras propias habilidades mentales. “¿Por qué molestarse en enfocar, concentrarse y esforzarse para visualizar algo cuando la cámara de un teléfono celular puede hacer todo el trabajo por vos?”, se preguntó.

El segundo problema es que desvía el enfoque de la tarea que estamos realizando. “En nuestros días, el mayor impedimento de la memoria es la distracción”, indicó, y explicó que muchas de sus aplicaciones se crearon con el objetivo de provocar adicción en las personas.

Consultar un profesional de la salud mental

Otro factor fundamental es el estado de ánimo en una persona y esto repercute directamente en la memoria. Por ejemplo, una persona diagnosticada con depresión puede perder en gran medida su capacidad de recordar algunas cosas.

Según explicó, el hipocampo, o centro de entrada de la memoria, y la amígdala, la parte del cerebro que maneja las emociones y el comportamiento emocional, están vinculados. Entonces, cuando alguien está de mal humor o deprimido, tiene tendencia a recordar cosas tristes. Por ende, el tratamiento de la depresión, ya sea químicamente o con psicoterapia, generalmente restaura la memoria.

Saber cuándo hay que preocuparse

El neurólogo recibió miles de pacientes a lo largo de su carrera y muchos consultaron por situaciones puntuales. Sin embargo, no todo se mide con la misma vara. No es lo mismo olvidar dónde se estacionó el auto en un estacionamiento lleno, pero olvidar cómo llegó a aquel lugar podría ser motivo de consulta con un especialista. No es lo mismo olvidar el número de la habitación al llegar a un hotel, que no acordarse el número de la casa o departamento. “No existe una solución simple para saber qué debería ser motivo de preocupación”, indicó el especialista, y ante la preocupación siempre es mejor consultar con un médico.

LA NACION