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Qué dicen los estudios científicos sobre los beneficios de los alimentos fermentados
Investigaciones relacionan su consumo con una mayor diversidad de la microbiota intestinal y una reducción de la inflamación
- 3 minutos de lectura'
Los alimentos fermentados han ganado protagonismo en los últimos años por su posible impacto positivo en la salud. Diversas investigaciones científicas sugieren que su consumo podría favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal y ayudar a reducir la inflamación.
Los investigadores buscan comprender cómo los microorganismos de los alimentos fermentados pueden influir en la microbiota intestinal, un conjunto de bacterias que desempeña un papel esencial en la digestión, las defensas del organismo y el metabolismo.
Se trata de productos elaborados mediante un proceso natural en el que bacterias, levaduras u otros microorganismos transforman los azúcares y almidones presentes en los alimentos. Entre los más conocidos se encuentran:
- El yogur, el kéfir, el kimchi, el chucrut, el miso, el tempeh y algunas variedades de queso, todos con características y microorganismos diferentes.
Uno de los estudios más relevantes, publicado en 2021 en la revista ‘Cell’ por investigadores de la Universidad de Stanford, encontró que 36 adultos que siguieron durante diez semanas una dieta rica en alimentos fermentados presentaron una mayor diversidad en la microbiota intestinal y una reducción de marcadores relacionados con la inflamación.
Los investigadores explicaron que una microbiota más diversa suele relacionarse con un mejor funcionamiento del sistema inmunológico. Además, observaron una disminución de proteínas inflamatorias en los participantes que incorporaron estos alimentos de forma habitual, un hallazgo que despertó el interés de la comunidad científica por el posible papel de la fermentación en la salud humana.
Estos hallazgos coinciden con revisiones publicadas en ‘Nutrients y Frontiers in Nutrition’, que relacionan los alimentos fermentados con beneficios para la digestión, la absorción de nutrientes y el equilibrio de la microbiota intestinal. Sin embargo, los investigadores advierten que aún se necesitan estudios más amplios para confirmar estos efectos.
Aunque los resultados son prometedores, los especialistas advierten que ningún alimento por sí solo previene enfermedades. Sus beneficios dependen de factores como la alimentación, la actividad física, el descanso, la genética y la microbiota de cada persona.
No todos los alimentos fermentados ofrecen los mismos beneficios. Algunos contienen exceso de sodio o azúcares añadidos, y las personas con sistemas inmunológicos debilitados o sensibilidad a las histaminas deberían consultar con un profesional de la salud antes de consumirlos, especialmente si no están pasteurizados.
Aunque la ciencia continúa explorando el alcance de sus beneficios, la evidencia disponible sugiere que incluir alimentos fermentados dentro de una alimentación equilibrada podría favorecer la salud intestinal. Los especialistas recomiendan consumirlos como parte de una dieta variada y no como un alimento milagroso o un sustituto de otros hábitos saludables.
Por Katherine Shirley Bravo
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