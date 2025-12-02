Un estudio reveló que ir muchas veces al baño es una alerta para la salud

Un estudio reveló que ir muchas veces al baño podría significar algo negativo en la salud de las personas y generó preocupación. Lo cierto es que la dieta y el estilo de vida que se lleva se asocian con la variación de la frecuencia de las evacuaciones intestinales. Pero, ¿qué podría indicar?

A través de un estudio realizado por la revista Cell Reports Medicine, se llegó a la conclusión de que “la frecuencia de las evacuaciones intestinales (FEI) aberrantes coinciden con un aumento de metabolitos sanguíneos derivados de microbios, el cual está asociado con una función orgánica reducida”.

Al ahondar en los detalles, el estudio explicó que “la FEI afecta directamente a la microbiota intestinal y que está vinculada a enfermedades como la enfermedad renal crónica o la demencia”. Así, anticiparon que el cuadro puede complicarse mucho si no se le presta atención a los indicios desde un principio.

“En este estudio, analizamos datos multiómicos de adultos generalmente sanos para observar cómo la FEI afecta sus fenotipos moleculares, en un contexto previo a la enfermedad. Los resultados muestran abundancias diferenciales de géneros microbianos intestinales, metabolitos sanguíneos y variación en factores de estilo de vida según las categorías de FEI”, continuó Cell Reports Medicine. Al respecto, informaron que estas diferencias se relacionan con la inflamación, la salud cardíaca, la función hepática y la función renal.

El análisis de mediación causal indica que la asociación entre una FEI más baja y una función renal reducida está parcialmente mediada por la toxina de origen microbiano 3-indoxil sulfato (3-IS). Este resultado, en un contexto de salud general, sugiere que la acumulación de toxinas derivadas de la microbiota, asociada con una FEI anormal, precede al daño orgánico y podría ser causa de enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento.

Para finalizar, hicieron mención a lo que sucede con el estreñimiento. “Se asocia con una transición a nivel de ecosistema, desde la fermentación de la fibra y la producción de ácidos grasos de cadena corta a una fermentación proteica y una producción de toxinas más perjudiciales”, explicaron.

Cuántas veces por día se puede ir al baño sin que signifique un problema

Junto con el estudio, la mencionada publicación agregó una imagen para no dejar lugar a las dudas, con la que explicaron cuántas veces recomiendan ir al baño por día y por semana.

En este informe, los participantes proporcionaron muestras de plasma sanguíneo y heces, además de completar extensos cuestionarios sobre dieta, salud y estilo de vida. Esto fue lo que permitió a la revista conseguir el dato específico de qué es lo “normal”:

Cero, una o dos veces por semana: constipación .

. Tres, cuatro, cinco o seis veces por semana: normal bajo .

. Una, dos o tres veces por día: normal .

. Cuatro veces o más por día: diarrea.

Alimentación recomendada para evitar la constipación o la diarrea

Junto con el estudio, se informó que lo ideal para una buena salud intestinal es consumir más fibra, beber más agua y realizar ejercicio con mayor frecuencia, aunque este último caso tampoco debe ser llevado al extremo para evitar una adicción.