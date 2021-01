Cultivar buenas relaciones, el secreto de una vida extraordinaria

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021

Hace unas semanas, viví una experiencia en redes que me emocionó mucho. Después de años de leer a Robin Sharma y sentirme conmovido y motivado por sus enseñanzas, este gurú del desarrollo personal reconocido en todo el mundo se dignó a contestarme un posteo en Instagram, diciendo que era su placer poder ayudarme con sus contenidos. Para muchos podrá ser una pavada, pero para mí fue como tocar el cielo con las manos. Cuando alguien a quien admirás mucho te presta atención y dedica su tiempo, la emoción es enorme.

Esa conexión, pequeña en el universo de las redes pero inmensa para mí, me inspiró a escribir esta columna. Me dio ganas de hablar de la importancia de cultivar buenas relaciones, algo en lo que Sharma suele detenerse. Al igual que él, creo que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las personas con quienes nos rodeamos. Hace poco escuché que nuestras cinco personas más cercanas nos moldean. Lo cual vuelve vital pensar con quiénes estamos compartiendo el tiempo, ¿no?

Dice que parte del secreto para tener una vida extraordinaria es desarrollar relaciones extraordinarias. En ese camino, vale la pena estar abierto a nuevos vínculos y amistades, acercarnos a aquellos que admiramos, que nos estimulan y enriquecen con su presencia, filosofía y visiones. Pero claro, hacer amigos en la edad adulta no es tan simple como de chicos, cuando alcanzaba con compartir un chocolate o correr en la plaza. Sin embargo, existen algunos trucos que pueden romper el hielo.

El primero, que debería regir siempre tu vida, es la educación. Saludar, ser cortés, interesarse de verdad por cómo está el otro. Luego, sonreír mucho. No hay nada como una buena sonrisa para causar una gran primera impresión. Según Sharma, es una de las mejores maneras de conseguir que alguien se muestre abierto con nosotros. Mirar a los ojos, una forma de transmitir confianza y franqueza. Luego, todos deberíamos trabajar en la escucha. La mayoría está tan ensimismado en sus dilemas cotidianos que no está atento cuando alguien responde en serio a la pregunta "¿cómo estás?". Otro punto es halagar cuando la persona se lo merece. ¿Por qué ser amarrete en elogios, cuando no cuesta nada y al otro lo hace feliz? Si es merecido, deberíamos darlo. Y como contrapartida, muchas veces funciona como un regalo: te hace más feliz la alegría del que lo recibe.

Sharma da un último consejo que me gusta especialmente: tratar a todo el mundo como si fuera de la realeza. Es un gran tip para aplicar uno mismo, y un termómetro para saber con quién quedarse y de quién alejarse: si la persona con la que estás trata mal al mozo, al taxista, o a cualquier otro empleado, huí. Tiene todas las fichas para ser una persona a la que no querrías parecerte, y por ende tampoco rodearte.

Cuatro libros

Para mantener la mente en forma

Un camino sin excusas, Daniel Tangona El club de las 5 de la mañana, Robin Sharma El santo, el surfista y el ejecutivo, Robin S. Sharma El monje que vendió su Ferrari, Robin S. Sharma

