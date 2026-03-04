Entró a la clase rígida y salió “reconfigurada”: qué es el aeropilates y por qué trabaja mejor el equilibrio

“Entré a la clase con los hombros hasta las orejas y rigidez en las caderas; 45 minutos después sentí como si mi cuerpo se hubiera reconfigurado: postura, columna vertebral y caderas respiraban aliviadas sin molestias después de todos los estiramientos y posturas que la sesión de aeropilates me exigió”, detalla Rebecca Shepherd, escritora especializada en wellness, en una columna de opinión para Marie Claire.

A diferencia del tipo de pilates tradicional que se hace sobre el reformer, en esta variante los ejercicios desafían la gravedad y el elemento principal que se utiliza es una hamaca de la que el alumno se cuelga. “¿Pensé que podía hacer esto? Al principio, no. Pero escuché al instructor y lo intenté bajo su supervisión. Las imágenes no mienten. Esto me demostró que el cuerpo puede ser capaz de hacer cosas nuevas (y complicadas)“, finaliza Shepherd en su revisión de la práctica.

Replica los mismos principios del método que creó Joseph Pilates −originalmente denominado ‘contrología’−, allá por la década de 1920: los movimientos deben ser lentos, el core debe permanecer activo en todos los ejercicios y la respiración y la postura permanecen controladas. Pero aeropilates también toma inspiración en la acrobacia y en las artes aéreas con el uso de telas colgantes o aparatos similares que permiten una gran amplitud de movimiento y estiramientos más profundos.

¿Qué es lo que más atrae a sus practicantes? Lo lúdica que puede ser una clase. “Es una actividad muy divertida e intensa. Sirve para variar y salir de la monotonía del ejercicio en el reformer”, asegura Myriam Iriarte, instructora de aeropilates, pilates reformer y pilates mat en el Instituto Avatar de Buenos Aires.

Aeropilates también toma inspiración en la acrobacia/artes aéreas BAZA Production - Shutterstock

Aeropilates: diferencias con aeroyoga, pilates tradicional y gimnasio

En lo referente a su brecha con el pilates clásico, Iriarte menciona que la variante aérea trabaja aún más el equilibrio y la concentración. Además, detalla que los movimientos y ejercicios del reformer se pueden replicar de igual manera sobre el columpio: sentadillas, estocadas y el plus de las invertidas −aquellas en las que la cabeza se sitúa por debajo del corazón, a menudo elevando las piernas para desafiar la gravedad−. Esto último, menciona, activa la circulación de la sangre y descomprime la columna.

Con aeroyoga las similitudes visuales abundan, pero la disciplina en sí es distinta. Silvina Gouberian, instructora ‘yogui’, destaca que en su actividad los ejercicios se hacen contra la pared y con un arnés, en vez de columpio. “Nos asistimos mucho con la pared para hacer los asanas y eso nos brinda mayor estabilidad”.

Consultada por la diferencia entre aeropilates y los ejercicios típicos de gimnasio, Iriarte es contundente: “Acá no medimos por cantidad de repeticiones ni buscamos fatigar los músculos”. En una clase, indica, se trabaja todo el cuerpo; no existe la metodología del ‘localizado’. Para lograrlo hacen posturas y contraposturas.

En aeropilates los ejercicios no tiene por objetivo fatigar los músculos Pavel Vozmischev - Shutterstock

Efectos en el cuerpo y la mente

Al ser un elemento inestable, la hamaca obliga a los músculos profundos del core a estar activados constantemente para mantener el equilibrio y el control.

Javier Furman, kinesiólogo y cofundador de Furman Salud, añade que es un método beneficioso para generar distracción articular, aunque señala que luego debe ser complementado con entrenamiento de impacto o con estímulo mecánico de compresión para que se genere la tan deseada “difusión de nutrientes”.

En el estudio “Diferencias de actividad electromiográfica abdominal en el entrenamiento del core” compararon ejercicios tradicionales (como crunch en el suelo) con ejercicios en sistemas inestables o con dispositivos que generan inestabilidad (como es el caso de aeropilates) y notaron que la demanda de los músculos estabilizadores profundos aumentaba para que el cuerpo estabilizara más el tronco. Eso se tradujo en los participantes en un core y una zona abdominal más fuerte.

“Es útil también como estímulo hormético, es decir, expone al cuerpo a algo a lo que no está acostumbrado”, agrega Furman. Asimismo, añade que la suspensión en el aire puede contribuir al alivio de dolores frecuentes como la lumbalgia y cervicalgia. Dependiendo del diagnóstico y el profesional, señala que es una actividad que podría ser indicada para pacientes con hernias de disco, patologías de columna y de rodilla.

En cuanto a sus efectos en el cerebro, Iriarte asegura que lo desafía constantemente: “Los alumnos deben alinear su respiración con el movimiento y mantener la consciencia de su posición corporal en el espacio. La conexión mente-cuerpo, indica, se vuelve aún más fuerte". Y reitera que la actividad ayuda a salir del mindset del ejercicio monótono que se rige por cargas de peso y repeticiones. “Acá lo primordial es que se diviertan mientras entrenan, que les sea lúdico”, expone.

Aunque los estudios sobre el pilates aéreo son escasos en comparación con otras disciplinas, un artículo publicado en el Journal of Morphology and Kinesiology concluye que el fitness aéreo puede ser una actividad recreativa efectiva para “mantener niveles más altos de flexibilidad, equilibrio, aptitud cardiorrespiratoria y fuerza”.

Seguridad y cuidados

Para Furman, se trata de una actividad efectiva en personas que tienen una base de entrenamiento físico. “No lo recomendaría a personas mayores de 80 años, niños, sedentarios o personas con poco control motor o sobrepeso. De hacerlo, es muy probable que se lastimen”, resalta.

También es importante tener en cuenta que aeropilates exige una buena instrucción y supervisión para garantizar la seguridad del alumno. “Siempre hay que estar monitoreado por un instructor certificado que, además, sepa explicar bien la técnica de las posturas y marque correcciones”, dice Iriarte.