Cultos en TikTok, el subgénero que atrapa a los centennials

El aburrimiento en cuarentena tiene formas más evidentes (la cantidad de gente volcada a los labores manuales como hacer pan), y otras menos obvias de manifestarse. Iniciar un "culto" en TikTok podría ser una de estas últimas. Así una nueva tendencia emerge en la plataforma centennial: los llamados tiktok cults, que si bien son menos ominosos de lo que parecen están llamando la atención. La idea es básicamente la creación de grupos que siguen a una figura o líder que les indica qué cosas hacer, y que por lo general en clave lúdica o humorística incluyen cambiarse la foto de perfil o bombardear la sección de comentarios de alguna figura mediática para indicar lealtad, entre otros juegos.

Ante la alarma de cualquier padre cabe aclarar que en general estos grupos carecen de ideología y están más relacionados con el fandom que con algo peligroso. Los seguidores son jóvenes aficionados a la tecnología que usan plataformas como TikTok, pero también otras como Snapchat, Reddit o Discord. "Los cultos de TikTok no son los ideológicos a los que la mayoría de la gente está acostumbrada, en cambio son espacios de fanatismo en torno a un creador, al estilo del culto a figuras pop o franquicias, y por ello los miembros de estos grupos hacen streaming de temas musicales, compran merch y crean posteos para defender a sus ídolos", explican desde una editorial reciente del New York Times.

Puede resultar contra intuitivo pero la mayoría de los líderes de estos grupos o cultos son completos ignotos, como es el caso de Melissa Ong, una chica asiática de 27 años que ya amasó cerca de 1.8 millones de seguidores (el culto más grande de TikTok) con los Step Chickens. Melissa, que se la pasaba horas buscando memes, se volvió viral con un video para juntar seguidores en el que les pedía que se cambien la foto de perfil por la de ella. En pocas semanas cada vez más jóvenes empezaron a seguirla, cumpliendo las distintas misiones que les mandaba y hoy Ong que ya grabó una canción que está en Spotify y Apple Music, comenzó una tienda online para vender su propio merchandising (remeras, máscaras, fundas de celulares y hasta y pantalones de yoga) y creó su canal de YouTube.

Ong es la primera pero seguro no será la última de una camada de personajes que han logrado sintonizar con el zeitgeist de los adolescentes aburridos en cuarentena en la red y les ha dado algo que hacer, capturando a la perfección este momento. Sus seguidores explican que los hizo sentir menos solos en este aislamiento, mientras que Ong ya planea un show de comedia para HBO o Netflix en donde pueda lucir un personaje que según sus propias palabras pasó una década cultivando. "Antes de TikTok pasaba todo mi tiempo libre buscando memes en la web, pero no es que todo esto salió de la nada, estuve 10 años de mi vida en los lugares más recónditos de sitios como Reddit cultivando esta personalidad", relata en un perfil reciente que le hicieron.

Inclusive uno de los últimos movimientos de Ong junto a su compañero de start up Sam Muller, con quien había desarrollado una app llamada Blink (una mezcla entre TikTok y Discord), surge de una broma interna. Fue así que Blink fue rebrandeado como Step Chickens y ya ha sido bajada por cientos de personas que responden al culto, solo por tener la pequeña foto con la cara de Ong y fondo azul característica del grupo. ¿Acaso esta excéntrica de veintitantos con un raro sentido del humor es la única cautivando a los centennials y aprovechándose del ocio en aislamiento? Otro ejemplo son los Weenies, creado por Adrian Ortiz que suman 1.5 millones en TikTok, que aparece como un culto que desafió a los Step Chickens a una batalla en YouTube. También están los Murder Hornets, los Griswolds, los Flamingos, el Cardi Army (de "cardigan"), los Beardians y hasta un culto simplemente llamado Jeff, quien recientemente le declaró lealtad al de Ong. Muchos de estos cultos tiene nombres ridículos y circulan alrededor de bromas y creadores individuales o personalidades, otros son "ejércitos" (no violentos) como The Dum Dum Gang o el Lego Star Wars Army, que se dedican a tácticas concretas como bombardear la sección de comentarios de figuras reconocidas como Barack Obama o Mark Zuckerberg con emoticones o frases.

Estos grupos o ejércitos son dirigidos por adolescentes que "coordinan" ataques desde cuentas de memes, como es el caso del Dum Dum Gang comandado por un adolescente de 14 años llamado Rowan. "La mayoría de las cuentas de memes son creadas y dirigidas por adolescentes, y por eso mucho de su humor es bastante pueril. Lo único que todo esto dice de la Generación Z es que su sentido del humor es bastante más raro que el de los millennials", explican desde The Atlantic.

Estas nuevas variantes de fandom surgen propiciadas por una sumatoria de variables culturales que incluyen creadores de contenido con oportunismo, acceso a la tecnología y popularidad explosiva y escalable de ciertas plataformas con el público joven, y esencialmente, un momento de gran aislamiento y sopor como el que estamos viviendo.

Por otro lado muchos destacan que con la pandemia las redes sociales se han vuelto muy políticas y llenas de malas noticias, por lo que es positivo de tanto en tanto generar algo de distracción de todo lo que sucede.

Después de todo, no olvidemos que este tipo de cultos funciona bien en TikTok (una de las apps más descargadas según Apple), porque su público precisamente busca descomprimir ya que sirve para crear videos cortos de canciones y bailes. Por supuesto que se han visto casos en los que celebridades utilizan a sus fans para transmitir mensajes no siempre positivos que pueden evolucionar en acoso online o bullying, pero al menos en esta fase, no hay de que preocuparse ya que estos cultos son más bien inocentes.