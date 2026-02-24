Jugó en Racing, entró en Gran Hermano y piropeó a Del Moro en vivo: “En persona sos más lindo”

La nueva edición de Gran Hermano, Generación Dorada vino con figuras conocidas y otros participantes surgidos de castings masivos. Dentro de las personalidades reconocidas por el público, ingresó a la casa Brian Sarmiento, el exfutbolista y empresario que supo hacerse conocido en los medios por desfachatez y su recordada frase “Tamo´ activo”. Fiel a su estilo, promete llevar todo el humor y el fútbol al juego.

Para presentarse, el exjugador de fútbol hizo un repaso por su exitosa carrera. “Hola, mi nombre es Sarmiento, ex futbolista y hoy en día se puede decir empresario con los jugadores. Me incorporé a Estudiantes de la Plata a los 14 años, jugué cinco años y medio en Europa, pasé por Brasil, Perú y México hasta que me retiré”, precisó.

Brian llegó con mucha hinchada al piso del programa (Foto: @granhermanoar)

En cuanto al juego, aseguró que se mostrará tal cual es. “Soy una persona muy transparente y sincera; a veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”, aseguró Brian, que fue acompañado por una multitud al piso del programa que coreó su nombre mientras él ingresaba a la casa de Gran Hermano.

Ni bien estuvo cara a cara con Santiago Del Moro, no ahorró en piropos y le dijo: “Sos más lindo en persona”. El conductor se rió y le devolvió el halago.

En este ciclo del reality, Sarmiento aparece como una de las apuestas para aportar carisma y exposición mediática. Retirado del fútbol profesional en 2023, el exjugador mantuvo una fuerte presencia en redes sociales, donde popularizó la frase “Tamo’ activo”, que acompañó el cierre de su carrera y derivó en un emprendimiento con ese nombre.

Brian tuvo una carrera como futbolista con altibajos FotoBAIRES

Su etapa en Banfield en 2017 también le permitió explorar el mundo del espectáculo. Con un perfil extrovertido, participó del certamen Bailando por un Sueño (primero como invitado en la pareja de Sol Pérez y Fernando Bertona, y luego, en 2023, como concursante junto a Soledad Bayona). En esa experiencia recibió elogios de figuras del jurado como Moria Casán y Carolina Ardohain.

Con recorrido por el fútbol argentino, sudamericano y europeo, Sarmiento —hoy con 35 años— se mantiene alejado de la competencia deportiva, por lo que su ingreso al reality marca una nueva etapa vinculada a la televisión y al entretenimiento.