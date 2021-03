Daniella Alvarez, la exMiss Colombia que perdió una pierna e inspira a miles

Hace casi un año que la vida de la exMiss Colombia, Daniella Álvarez, cambió cuando debieron amputarle una pierna. Ante la adversidad, decidió tomar la situación como un desafío y logra inspirar a miles de personas con su forma de afrontar los obstáculos.

Daniella nació en Barranquilla en 1988, y en 2011, como representante del departamento caribeño del Atlántico, fue elegida en Cartagena de Indias como nueva Reina de la Belleza de Colombia. Al año siguiente representó a su país en el certamen de belleza Miss Universo 2012.

A partir de ese momento, y gracias a su carisma, comenzó una vertiginosa carrera profesional como modelo, presentadora y comunicóloga colombiana. Hasta que en mayo de 2020, la modelo debió ser operada luego de que le encontraran una masa anómala en el abdomen, según informó El Universal.

Un mes después, llegó la peor noticia. Daniella tuvo complicaciones derivadas de su primera operación y por una isquemia debió someterse nuevamente a una cirugía. Esa vez, y luego de cinco operaciones en las que intentaron salvarle la extremidad, tuvieron que amputarle la pierna izquierda.

A pesar de la incertidumbre por cómo sería su vida sin una extremidad, la modelo compartió con sus seguidores la situación que debía enfrentar.

“Hablamos con los médicos y en familia, y yo tomé la decisión -entre tener una pie no funcional y la opción de una prótesis, que me permita bailar, montar bicicleta, correr y todas las cosas que me gustan- de tener la cirugía mañana”, aseguró en ese momento en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Además, consideró un “milagro” continuar viviendo, tras haber sido sometida numerosas veces al quirófano. “Estoy segura de que esta nueva vida será mejor, porque todo en la vida pasa por y para algo”, completó en el mensaje grabado.

“A partir de ese momento, gracias a su disciplina y resiliencia, comenzó a inspirar a la comunidad. “Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. ¡Vamos para adelante!”, escribió al salir de la operación.

Pero el desafío fue grande: tras la amputación, fue necesario que aprendiera a mantener el equilibrio y a caminar nuevamente. A su vez, debió soportar fuertes dolores y a una larga recuperación, porque su otra pierna se había debilitado mucho y debía recuperar la fuerza. Pero Daniella no perdió de vista su meta. Estaba decidida a volver a caminar y a bailar.

Contra todo pronóstico, logró importantes avances, sin perder su optimismo: volvió a bailar, a nadar, entrenar y se muestra agradecida por la fuerza que tiene para sobreponerse. Todo con una sonrisa en el rostro.

Aunque sus fisioterapeutas no le brindaban grandes esperanzas de que volvería a correr, en febrero pasado la exMissUniverso publicó videos trotando.

A través de su cuenta Instagram, donde acumula más de 3,5 millones de seguidores, la colombiana muestra su proceso de recuperación, sus proyectos personales y el día a día junto a su familia. Además, se convirtió en una referente para muchas mujeres, debido al coraje con el que dio batalla a la adversidad.

Hace unos días, contó que participará de un nuevo proyecto llamado Desafío, The Box, un programa de competencias, retos y supervivencia en el cual 44 participantes demostrarán sus habilidades y rendimiento. El mensaje para realizar el anuncio fueron palabras de superación: “En la vida no pierdes cuando te caes, pierdes cuando te rindes. Podemos equivocarnos y falla, mientras aprendemos del error para no volver a repetirlo. Lo lindo de la vida es entender que el único poder que tenemos como personas es nuestra decisión. Yo decido ser una mujer fuerte, capaz y con toda la voluntad para seguir adelante”.

Este miércoles, Daniella recibió, junto a otras cuatro mujeres, el Lifetime Award, un premio entregado por el canal Lifetime a mujeres latinas que rompen paradigmas y son inspiradoras. “Este reconocimiento me hace caer en cuenta nuevamente de mi resiliencia, una palabra muy bonita que aprendí durante todo este proceso, donde entendí que no era una víctima, sino al contrario, una sobreviviente. Hace un reconocimiento a la fuerza, a las ganas de vivir de una mujer que de verdad tuvo una pérdida muy grande”.

LA NACION