Aristóteles: “Somos lo que hacemos repetidamente; la excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito”

La célebre máxima “Somos lo que hacemos repetidamente; la excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito” se consolidó como un pilar del pensamiento occidental sobre el desarrollo humano. Aunque su formulación exacta es, en realidad, una síntesis moderna popularizada por historiadores como Will Durant, el concepto refleja con fidelidad la ética aristotélica expuesta en su obra fundamental, Ética a Nicómaco. Según Aristóteles, la excelencia no es un suceso accidental, un golpe de suerte ni un logro efímero, sino la consecuencia directa de un proceso prolongado y disciplinado.

En este marco, el carácter de las personas se moldea mediante la repetición constante de patrones de conducta que terminan por definir quiénes somos y cómo actuamos ante el mundo. Para el filósofo, el desarrollo de la virtud sigue una lógica pragmática similar a la de cualquier otra destreza: nadie alcanza la maestría en una disciplina sin una práctica sostenida. El autor griego comparaba este proceso con el aprendizaje de un músico, donde la maestría requiere ejercitación previa.

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El concepto de “hexis”, traducido como hábito o disposición estable, es la clave para entender esta transformación. La virtud no es una emoción pasajera, sino una forma de ser que se consolida al elegir, de manera recurrente, el camino del equilibrio. Esta perspectiva despoja a la excelencia de su carácter abstracto, convirtiéndola en una práctica diaria que reduce la dependencia de la motivación momentánea.

En la actualidad, este enfoque encuentra eco en la psicología conductual y en obras contemporáneas de autoayuda, las cuales subrayan que nuestras rutinas automáticas son las que terminan por definir nuestra identidad. La distinción entre un acto aislado y una disposición habitual es, precisamente, lo que permite pasar de la intención a la realidad.

Si bien la rutina puede parecer engorrosa, es fundamental para conseguir la excelencia, según Aristóteles Gentileza prensa - Shutterstock

Al ejecutar acciones justas, moderadas o valientes de manera reiterada, el individuo refuerza su carácter, con lo que convierte principios éticos en una parte intrínseca de su ser. De esta forma, la ética aristotélica no se limita a reflexiones teóricas, sino que se traduce en una hoja de ruta para la vida cotidiana donde la constancia prevalece sobre el impulso.

Una vida dedicada a la filosofía

Aristóteles, figura central de la filosofía helenística, nació en el año 384 a. C. en Estagira, hijo de Nicómaco, médico de la corte real de Macedonia. A los 17 años, se trasladó a Atenas para integrarse en la Academia de Platón, donde permaneció durante dos décadas como alumno y docente. Esta etapa fue crucial para su formación intelectual, aunque más tarde desarrolló un pensamiento propio, más orientado hacia el empirismo, la biología y el estudio de lo tangible en contraposición al idealismo platónico, según National Geographic.

Aristóteles quedó en la historia de la filosofía

Tras la muerte de su maestro, su trayectoria lo llevó a Asia Menor y, posteriormente, a ser convocado por Filipo II de Macedonia, donde asumió la responsabilidad de educar a Alejandro Magno, por lo que influyó notablemente en la visión del joven conquistador sobre la ciencia y la cultura, según explica la World History Encyclopedia. En el año 335 a. C., Aristóteles regresó a Atenas para fundar su propia escuela, el Liceo, donde institucionalizó su método de enseñanza peripatético, caracterizado por el hábito de impartir lecciones mientras caminaba.

Sus tratados, que abarcan desde la ética y la poética hasta la metafísica y la política, sentaron las bases para gran parte del pensamiento medieval y moderno. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la inestabilidad política tras la muerte de Alejandro, lo que le obligó a exiliarse en Calcis para evitar persecuciones, lugar donde finalmente falleció en el año 322 a. C. Su legado, que le valió el título de “el Maestro”, sigue vigente como una referencia ineludible en el estudio de la ética y la condición humana.