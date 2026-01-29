De Cariló a José Ignacio: beneficios en gastronomía, playas y movilidad

Viajar, comer bien, disfrutar del mar y moverse con comodidad: el verano tiene sus rituales y Mastercard decidió potenciarlos con una serie de beneficios y experiencias exclusivas en algunos de los destinos más elegidos de la temporada. Hasta el 28 de febrero, la marca propone una agenda que cruza gastronomía, playa y servicios premium, tanto en la costa argentina como en Uruguay, con ventajas especiales para sus tarjetas Black y promociones para todos sus usuarios.

Cariló: playa, descanso y buena gastronomía

En Divisadero, uno de los paradores más emblemáticos de Cariló, los clientes Mastercard Black acceden a una experiencia diferencial que empieza desde temprano y se extiende hasta el atardecer. Descuentos en el alquiler de carpas, regalos de playa y estacionamiento exclusivo forman parte de una propuesta pensada para disfrutar sin apuros.

La experiencia se completa con detalles que marcan la diferencia: happy hour diario, postres y vinos de cortesía en almuerzos y cenas, y condiciones especiales para quienes eligen pagar con tecnología sin contacto o desde el celular. En el restaurante Zur, además, los beneficios se aplican a toda la carta, reforzando el cruce entre gastronomía de calidad y comodidad.

José Ignacio: un verano aún más exclusivo

Del otro lado del Río de la Plata, Mastercard eleva la propuesta en José Ignacio con activaciones en La Susana, uno de los paradores más icónicos de Uruguay. Allí, los clientes Mastercard Black acceden a descuentos en sombrillas, tragos seleccionados, copas de vino de cortesía y prioridad en livings reservados, en un entorno que combina sofisticación relajada y espíritu de playa.

La propuesta también se amplía a espacios destacados de la zona como La Panadería, Bodega Garzón y Posada Paradiso, con regalos, promociones especiales y beneficios pensados para acompañar recorridos gastronómicos y escapadas durante el día y la noche. Un ecosistema de experiencias que invita a quedarse y explorar.

Descuentos en gastronomía en todo el país

Mastercard mantiene beneficios activos en todo el territorio argentino. Cadenas reconocidas como Lucciano’s, Atalaya, Patagonia, Temple o Masse Boulangerie ofrecen descuentos semanales para todas las tarjetas Mastercard, con ventajas adicionales para quienes pagan sin contacto o desde el celular, reforzando el hábito de consumo digital también durante las vacaciones.

Durante el verano, los beneficios habituales de las tarjetas Mastercard Black y Platinum siguen vigentes: acceso a salas VIP en aeropuertos, Fast Pass, seguros de viaje y servicio de concierge, entre otros. “Buscamos estar presentes en los momentos que realmente importan. Esta campaña de verano refleja nuestro compromiso de ofrecer experiencias memorables, combinando beneficios exclusivos, gastronomía y los destinos preferidos de la temporada, tanto en Argentina como en Uruguay”, afirmó Anahí Navarrete, directora de marketing de Mastercard para Argentina y Uruguay.

