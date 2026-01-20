Valentino Garavani: sus vestidos de novia más impactantes, de Jennifer Lopez a la reina Máxima

"Acompañar a una mujer en uno de los momentos más importantes de su vida siempre es un regalo para mí. Un sofisticado rosa claro casi blanco fue el color elegido para el vestido. Quería que fuera ligero como un aura que irradia las emociones de la novia, no solo un vestido, sino algo más vinculado a la magia del momento, al igual que el velo y las pequeñas flores sobre el peinado de la novia La camisa de gasa plisada y la falda hablan un lenguaje más contemporáneo y, al mismo tiempo, romántico", destacó el diseñador