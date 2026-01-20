LA NACION

Valentino Garavani: sus vestidos de novia más impactantes, de Jennifer Lopez a la reina Máxima

A lo largo de su carrera, Valentino Garavani fue uno de los preferidos de las novias, elegido por celebridades de Hollywood, reinas y princesas

Para LA NACIONPaula Ikeda
Claudia Schiffer, Máxima Zorreguieta y Jennifer Lopez
Por su diseño moderno y audaz, el vestido de novia de Máxima Zorreguieta impactó en todo el mundo. Confeccionado en mikado de seda color marfil, la novia eligió un escote cerrado y mangas francesasArchivo LA NACION
La boda con el príncipe Guillermo de Holanda se celebró el 2 de febrero de 2002, pleno invierno, en la catedral Nieuwe Kerk de Ámsterdam. El vestido de la novia fue confeccionados en tres meses, y contó con una cola de cinco metros de largoArchivo LA NACION
Su diseño, una combinación entre lo clásico y lo moderno, fue recibido como una bocanada de aire fresco Archivo LA NACION
En busca de un diseño romántico, Jennifer Lopez eligió a Valentino para su boda con el bailarín Cris Judd en 2001. El diseñador creó im vestido de color marfil con encaje Chantilly y mangas transparentes
Anne Hathaway en 2012 en su boda con el actor y productor estadounidense, Adam Shulman
"Cuando me casé en 2012, se ofreció a hacerme un vestido de novia de alta costura a medida, un gesto tan generoso que todavía me hace llorar", escribió la actriz. Fue un diseño de seda color marfil y una cola de novia pintada a mano, con cuentas de cristal y flores color rosa bordadas. Un vestido de novia histórico, creado por Valentino Garavani después de anunciar su retiro en 2008. Valentino la consideraba "una hija"
Claudia Schiffer, junto al diseñador en 2002. La modelo se casó con Matthew Vaughn. “Cuando le conté a Valentino que me comprometía, primero me organizó una fiesta de compromiso. Fue muy dulce. Y, cuando le pedí si podía diseñarme el vestido de novia, me dijo: ‘Qué bueno que me preguntes, porque ya lo hice” y me mostró tres opciones, con distintos tipos de escotes"
"El vestido fue confeccionado por su atelier, tomó seis meses hacerlo. Y cuando fui a Roma con mi madre y mis dos damas de honor, me lo probé y me miré y pensé, ‘soy la Dolce Vita’“, contó Claudia
Para su boda con Aristóteles Onassis, Jackie Kennedy solo confiana en su amigo y confidente, Valentino Garavani. En 1968 quien fuera primera dama de los Estados Unidos pidió un vestido corto de encaje color marfil. Un diseño sin mangas y con falda tableadaGetty Images
En octubre de 1991, Elizabeth Taylor se casó con Larry Fortensky, su octavo marido. La ceremonia se realizó en Neverland, la residencia de su amigo Michael Jackson, y la diva eligió un diseño amarillo de Valentino
El vestido de novia de Marie-Chantal Miller en su boda con Pablo de Grecia en 1995. Fue el diseño que le abrió las puertas de la realeza moderna. Tomó cuatro meses de trabajo y fue bordado enteramente a mano con hilos de plata y pequeñas incrustaciones de perlas. La cola del vestido midió cuatro metros
La princesa Madeleine de Suecia fue otra de sus "novias reales". Por su nexo con las casas reales, el diseñador hacía sus excepciones. Así lució el el 8 de junio de 2013 cuando se casó en Estocolmo con el empresario británico-estadounidense Christopher O'Neill kungligaslotten
La princesa recordó con cariño al diseñador. "Su extraordinaria atención al detalle. Creó mi vestido de novia con tanto cuidado, arte y alegría; un regalo que atesoraré por siempre"kungligaslotten
El diseñador tenía especial consideración para clientas-amigas. Así fue el boceto del vestido de novia que creó para Tatiana Santo Domingo cuando se unió con Andrea Casiraghi y la familia real de Mónaco en 2013
En verano de 2015, Beatrice Borromeo eligió, para su boda civil con Pierre Casiraghi, un vestido de novia con el sello de Valentino. Un diseño de sus amigos Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli, directores creativos de la maison
También en 2015, Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli, directores creativos de Valentino, crearon para la directora teatral Sophie Hunter el vestido de sus sueños para su boda con Benedict Cumberbatch. Un vestido con el sello de la maison de Valentino Garavani. Así la fotografió Annie Leibovitz featured a high Victorian neckline, long sleeves and an empire waistline (to gently skim over Hunter’s Cumber-bump, otherwise known as a baby bump). Maison Valentino
El vestido de novia de Nicky Hilton, por maison Valentino. "La casa Valentino se complace en anunciar que Nicky Hilton lució un vestido de Alta Costura de Valentino, diseñado por los directores creativos Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli, especialmente para su boda con James Rothschild el 10 de julio" Maison Valentino
"El vestido de Nicky Hilton se compuso con guipur en tres tonos diferentes de marfil y plata, ricamente adornado con cristales. El corpiño de cuello alto se cosió a una falda globo que termina en una cola de tres metros. Cubierto con un largo velo, está adornado con un precioso encaje vintage en todo el contorno"Maison Valentino
Gwyneth Paltrow era otra de las favoritas del diseñador. Para su boda con Brad Falchuk en 2018, el diseñador se ocupó de que su vestido fuera lo que siempre soñó
"Lo amaba tanto. Me encantó cómo siempre me molestaba para ‘al menos usar un poco de rímel’ cuando venía a cenar. Me encantaba su risa traviesa. Esto parece el fin de una era. Le echaremos mucho de menos, por mí y por todos los que lo amaban. Descansa en paz, Vava", escribió la actriz al enterarse del fallecimiento de su amigo
La maison Valentino fue la elegida de Marta Ortega para sus segundas nupcias con Carlos Torreta. En 2018, la hija de Amancio Ortega y heredera de Inditex, lució un modelo del diseñador Pierpaolo Piccioli que mantuvo vigente el sello de elegancia y romanticismo de Garavani
"Acompañar a una mujer en uno de los momentos más importantes de su vida siempre es un regalo para mí. Un sofisticado rosa claro casi blanco fue el color elegido para el vestido. Quería que fuera ligero como un aura que irradia las emociones de la novia, no solo un vestido, sino algo más vinculado a la magia del momento, al igual que el velo y las pequeñas flores sobre el peinado de la novia La camisa de gasa plisada y la falda hablan un lenguaje más contemporáneo y, al mismo tiempo, romántico", destacó el diseñador
En el ojo de la tormenta, para su boda con Brooklyn Beckham en 2022, Nicola Peltz se quedó sin el diseño de su suegra, Victoria Beckham. Sin embargo, el vestido de novia principal fue una creación de la maison Valentino. Obra de Pierpaolo Piccioli, su confección duró un año, y necesitó de dos pruebas en Roma y otras dos en los Estados Unidos

Por Paula Ikeda
