De princesa a reina en una noche: cómo Isabel II asumió el trono a los 25 años y cambió la monarquía británica para siempre

Un viaje remoto, una noticia inesperada y un destino que cambió para siempre la historia de una joven heredera

Carolina Bravo Escuchar Nota

El 6 de febrero de 1952, Isabel no estaba en Londres ni en un palacio. Estaba en Kenia, de viaje, lejos del frío británico y de cualquier ceremonia. Había pasado el día entre traslados y compromisos oficiales y se fue a dormir sin saber que esa noche sería la última como princesa.

Mientras tanto, a miles de kilómetros, su padre, el rey Jorge VI, moría en Sandringham House. Al despertar, sin coronas, sin testigos y sin rituales, Isabel ya era reina. El poder le llegó sin aviso, en un lugar ajeno y sin la escenografía que suele acompañarlo. Así comenzó un reinado que se extendería por más de siete décadas y que alteraría para siempre la relación entre la monarquía británica y su tiempo.

ARCHIVO — La princesa Isabel, futura reina, se une a sus padres, el rey Jorge VI y la reina Isabel, en el palco real para un espectáculo en el Coliseo de Londres en 1939. (The New York Times) THE NEW YORK TIMES - NYTNS

Nada en esa noche africana fue improvisado, aunque así lo pareciera. La reina que despertó en Kenia había sido preparada durante años para un destino que, en su infancia, no estaba escrito. Antes de ser Isabel II, antes de los discursos, los jubileos y las crisis, fue Lilibet: una niña nacida lejos de la línea directa de sucesión, criada sin la certeza de que algún día llevaría una corona.

Ese destino cambió en 1936, cuando su tío, el rey Eduardo VIII, abdicó al trono para casarse con Wallis Simpson. De un día para otro, el padre de Isabel, Jorge VI, se convirtió en rey, y ella, con apenas diez años, pasó a ser heredera. La monarquía, que hasta entonces era un paisaje lejano, se volvió una obligación cotidiana.

ARCHIVO — La princesa Isabel, futura reina, es trasladada de un servicio religioso en Crathie, Escocia, con su abuelo, el rey Jorge V (al fondo a la derecha), y sus padres, Alberto, duque de York y futuro rey Jorge VI, e Isabel, duquesa de York y futura reina consorte, el 26 de agosto de 1935. (The New York Times) THE NEW YORK TIMES - NYTNS

La Segunda Guerra Mundial terminó de sellar esa transformación. Durante los años de bombardeos sobre Londres, Isabel y su hermana Margarita fueron enviadas al Castillo de Windsor, donde la vida transcurrió entre rutinas estrictas y un aprendizaje constante del deber público. A los 14 años, Isabel se dirigió por primera vez al país para acompañar a los niños evacuados. No fue un gesto espontáneo: fue el inicio de una exposición pública temprana y de una preparación silenciosa para un rol que ya no tendría marcha atrás.

La princesa Isabel toca el piano mientras su madre, la reina Isabel, y la princesa Margarita observan en el Royal Lodge del Castillo de Windsor, Inglaterra, el 11 de abril de 1942. (Photo by Studio Lisa/Getty Images) Getty Images

El compromiso llegó antes de la corona. En 1947, durante una gira por Sudáfrica, Isabel habló por radio desde Ciudad del Cabo y prometió dedicar su vida al servicio del país y de la Commonwealth. Tenía 21 años. “Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos”, dijo entonces. La frase pasó casi inadvertida, pero funcionó como un contrato personal que cumpliría durante el resto de su vida.

La princesa Isabel, de 14 años, a la derecha, aparece con su hermana, la princesa Margarita, antes de dar su primera transmisión de radio en Londres el 13 de octubre de 1940 AP

La noticia de la muerte de Jorge VI interrumpió aquel viaje africano y aceleró el regreso al Reino Unido. Isabel llegó a Londres ya como reina, sin transición ni ensayo previo. No hubo anuncios ni decisiones visibles: la sucesión se activó según reglas conocidas y la monarquía siguió funcionando.

1943. La familia real (Las princesas Isabel y Margarita junto con sus padres, el rey Jorge Vl y la Reina Madre) en Royal Lodge, fotografiada por Cecil Beaton Royal Collection Trust

La coronación llegó más de un año después, el 2 de junio de 1953, en la Abadía de Westminster. Fue una ceremonia antigua transmitida por televisión a millones de hogares y leída por el público como un gesto de apertura. Para Isabel, en cambio, significó la confirmación de un compromiso ya asumido, no el inicio de una etapa distinta.

Durante su reinado, el Reino Unido dejó de ser un imperio para convertirse en una nación poscolonial. Isabel II fue testigo de la independencia de más de treinta territorios que alguna vez respondieron a la Corona. No se opuso ni celebró: acompañó. La Commonwealth funcionó como una red de lazos históricos y diplomáticos, sin capacidad de mando, pero con valor simbólico.

El rey Jorge VI y la reina con las princesas Isabel y Margarita, y Winston Churchill en el balcón del palacio de Buckingham el Día de la Victoria, Londres, 8 de mayo de 1945 GETTY IMAGES

A los 25 años, Isabel asumió como jefa de Estado, aunque no como gobernante. Lo que recibió no fue autoridad ejecutiva ni margen personal, sino un entramado de límites, reglas y discreción. Cada semana, sin excepción, mantuvo encuentros con el primer ministro de turno. Escuchó a Churchill, Eden, Macmillan y a una larga lista de dirigentes que iban y venían. Ella permanecía. No decidía, pero estaba informada de todo.

Con Winston Churchill, el vínculo funcionó como una prueba inicial. Él superaba los 70 años, tenía experiencia de guerra y una autoridad consolidada. Ella aportaba juventud y un cargo que todavía estaba aprendiendo a ocupar. En esas audiencias privadas, sin registros ni testigos, Isabel afinó un modo de estar: escuchar, preguntar y marcar presencia sin imponer, dentro de los márgenes que le permitía su rol.

El primer ministro británico Sir Winston Churchill sostiene la puerta del automóvil de la reina Isabel II después de ser el anfitrión de una cena de despedida para la reina y para los líderes de los círculos políticos del país en el número 10 de Downing Street., en Londres, el 5 de abril de 1955 Pool

Ese estilo se volvió característico. Isabel II evitó entrevistas, no explicitó posiciones ni ventiló tensiones internas. Su imagen pública se consolidó más por lo que eligió callar que por lo que decidió pronunciar. En un siglo atravesado por la sobreexposición, optó por la reserva como estrategia de duración.

Los conflictos llegaron igual. El país atravesó derrotas diplomáticas, tensiones políticas y transformaciones sociales profundas. La monarquía quedó expuesta, discutida y, por momentos, cuestionada. En ese clima, la figura de la reina empezó a funcionar como un punto fijo: no intervenía en la disputa, pero permanecía visible cuando todo lo demás cambiaba.

La princesa Isabel y el teniente Felipe Mountbatten con parientes cercanos y damas de honor en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham inmediatamente después de la ceremonia nupcial. En la primera fila están (de izq. a der.) la reina María (madre del rey), la princesa Andrés de Grecia (madre del duque de Edimburgo), el difunto príncipe Guillermo de Gloucester con su compañero paje, el príncipe Miguel de Kent, el rey Jorge VI y la reina madre. Fila de atrás; las damas de honor son de izquierda a derecha: la honorable Margaret Elphinstone, la honorable Pamela Mountbatten, Lady Mary Cambridge, SAR la princesa Alejandra de Kent, SAR la princesa Margarita, Lady Caroline Montagu-Douglas-Scott, Lady Elizabeth Lambart y la honorable Diana Bowes-Lyon. (Photo by PA Images via Getty Images) Getty Images

Esa forma de ocupar el lugar, sin protagonismo directo, terminó definiendo su reinado. Mientras los gobiernos se sucedían y los primeros ministros cambiaban, la reina sostuvo una función que no ofrecía respuestas, pero garantizaba continuidad. En escenarios inestables, esa constancia fue leída como una forma de orden.

La reina Isabel II de Gran Bretaña y el príncipe Felipe se ven a través de la ventana del carruaje real cuando llegan durante su coronación, el 2 de junio de 1953 STF - INTERNATIONAL NEWS PHOTOS (INP)

La reina Isabel II en su ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster, Londres, el 2 de junio de 1953 Hulton Archive - Hulton Royals Collection

La primera prueba llegó rápido. En 1956, apenas cuatro años después de asumir, el Reino Unido quedó atrapado en la crisis de Suez. Egipto nacionalizó el canal y el gobierno británico, junto con Francia e Israel, lanzó una operación militar para recuperar control. La jugada salió mal. Estados Unidos intervino, la presión internacional forzó la retirada y el país entendió, sin rodeos, que el tiempo del imperio había quedado atrás.

La reina Isabel II en el balcón del Palacio de Buckingham después de su coronación, el 2 de junio de 1953. Con ella están (de izquierda a derecha): el príncipe Carlos, la princesa Ana, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo y la reina Isabel, la reina madre. (Photo by Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images) Fox Photos - Hulton Royals Collection

La escena fue áspera. Una potencia acostumbrada a ordenar el mapa mundial aparecía ahora condicionada por aliados más fuertes y por reglas ajenas. El primer ministro Anthony Eden quedó debilitado y el gobierno entró en crisis. En ese clima, Isabel II se mantuvo dentro de su rol constitucional. No hizo intervenciones públicas ni buscó ocupar el centro de la escena. Permaneció.

Mientras la influencia británica se replegaba, la Corona siguió en pie. La reina mantuvo su agenda, sostuvo las audiencias semanales y evitó cualquier gesto grandilocuente. Para algunos, esa actitud sonó distante. Con el tiempo, empezó a leerse de otro modo: como aceptación de un límite.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 19 de diciembre de 1965, la reina Isabel II de Gran Bretaña y el príncipe Felipe están rodeados por miembros de su familia en los terrenos del Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra. De izquierda a derecha: la princesa Ana, el príncipe Carlos y el príncipe Andrés. En el cochecito de bebé, el príncipe Eduardo.(AP Photo/File) AP

Suez marcó un antes y un después. No solo en política exterior, también en el lugar de la monarquía. El silencio dejó de ser solo una omisión y empezó a funcionar como una elección. Isabel no intentó encarnar una grandeza perdida ni sostener una ficción agotada. Acompañó el retroceso sin escenificarlo. Así empezó a consolidarse una Corona que no marcaba el rumbo, pero tampoco se interponía cuando el país debía cambiar.

9 de septiembre de 1960: La reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, con sus hijos, el príncipe Andrés (centro), la princesa Ana (izquierda) y Carlos, príncipe de Gales, sentados sobre una manta de picnic en las afueras del castillo de Balmoral, en Escocia. El esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto, adquirió el castillo de Balmoral en 1846, y el pequeño castillo, ubicado en la finca arbolada de 7000 hectáreas, fue remodelado en la década de 1850. El edificio de granito fue diseñado por el arquitecto de Aberdeen, William Smith, con sugerencias del propio Alberto. Balmoral sigue siendo un lugar de retiro popular para la actual familia real. (Photo by Keystone/Getty Images) Getty Images

Décadas después, Diana Spencer puso a prueba la imagen de Isabel. Joven, carismática, emocionalmente cercana. Un contraste evidente con la discreción de la reina. Matrimonio, escándalos, presión mediática. Isabel no intervino. No juzgó. Sostuvo la institución. Diana, en cambio, se mostraba y conectaba. La monarquía no sabía cómo reaccionar.

El conflicto no fue solo íntimo. Fue público, constante, amplificado por una prensa voraz. Isabel seguía su código de reserva. Diana hablaba, lloraba, sonreía, se exponía. La sociedad la miraba y la comprendía. La institución quedó desfasada.

La reina Isabel II filma la llegada del barco de escolta HMNZS Black Prince, mientras se encontraba en el Pacífico Sur en ruta a Fiji, a bordo del SS Gothic durante la gira mundial de coronación, el 11 de diciembre de 1953. A la izquierda está el príncipe Felipe. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

La separación de Carlos y Diana dejó al descubierto una grieta. La Corona mantuvo los protocolos. Pero el relato se le escapó. No era solo un matrimonio roto. Era un choque de mundos: la tradición frente a la emoción en tiempo real.

La muerte de Diana, en 1997, intensificó la tensión. El duelo se volvió público y urgente. La reina debía reaccionar, hablar, aparecer. Lo que antes era estabilidad, ahora parecía frialdad. No era poder lo que se cuestionaba. Era sensibilidad.

Carlos, Príncipe de Gales, y Diana, Princesa de Gales en los terrenos del Castillo de Balmoral, Escocia, durante su luna de miel, 19 de agosto de 1981 Central Press - Getty Images

Ese episodio cambió la perspectiva. Isabel no alteró su carácter, pero quedó claro: la estrategia que había asegurado continuidad tenía costos. Diana no derribó la monarquía. Pero mostró que el mundo ya no funcionaba como antes.

En 1982, las Malvinas se convirtieron en un conflicto lejano en el mapa, pero inmediato para la monarquía. Argentina y el Reino Unido se enfrentan. La guerra dura diez semanas. Soldados mueren. Familias esperan noticias. El país se tensa.

La reina Isabel II de Gran Bretaña, en el centro a la derecha, y la primera ministra Margaret Thatcher, en el centro a la izquierda, posan con los ex primeros ministros británicos en una cena en el número 10 de Downing Street de Londres, el 4 de diciembre de 1985 Pool

Isabel no viaja. No da discursos diarios. Su rol no es comandar ejércitos ni tomar decisiones estratégicas. Pero su presencia importa. Mantiene audiencias, revisa informes, sigue cada actualización. La Corona se vuelve eje de estabilidad.

Los ministros discuten, los generales actúan. La sociedad sigue cada noticia. La reina observa, estable. La guerra muestra vulnerabilidades y define fronteras de poder.

LONDRES, REINO UNIDO - 14 DE OCTUBRE: La reina Isabel II con sus corgis en la estación de tren de King's Cross a su regreso a Balmoral el 14 de octubre de 1969 en Londres, Reino Unido. (Photo by Keystone-France\Gamma-Rapho via Getty Images) Keystone-France - Gamma-Keystone

Cuando los barcos regresan en junio de 1982, las fuerzas británicas recuperan las islas y la victoria se confirma. La guerra dejó muertos y heridos, tensiones políticas y un país marcado por la experiencia del combate. La monarquía no se desploma: Isabel sigue cumpliendo su rol, estable, revisando informes y recibiendo a ministros.

Malvinas confirma un patrón que ya se había visto: Isabel no necesita protagonismo para tener efecto. Su fuerza está en la permanencia, en ser el punto fijo mientras todo alrededor se mueve y se tambalea.

La reina Isabel II y el príncipe Felipe visitaron Panamá el 29 de noviembre de 1953. En la imagen, observando las esclusas de Miraflores, en el Canal de Panamá GETTY IMAGES

Suez, Diana, Malvinas: tres episodios distintos, tres pruebas para un mismo estilo. Cada crisis desafió a la monarquía, obligó al país a medir su lugar en el mundo y mostró un patrón constante. Isabel no buscó protagonismo ni trató de imponerse; acompañó los acontecimientos. Su capacidad de permanecer, de sostener la continuidad mientras todo cambiaba a su alrededor, consolidó la idea de una Corona que no dirigía, pero tampoco desaparecía.

La reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo durante una visita a una finca Twitter @royalfamily

Isabel nunca dejó de lado sus pasiones. Amaba los caballos: recorría establos, seguía carreras y encontraba en la equitación un respiro de la vida institucional. También quería a los perros: corgis y otros compañeros la acompañaban en palacios y castillos, siempre cerca, alegres testigos de su rutina diaria. Estas pequeñas certezas personales daban equilibrio y mostraban que detrás de la Corona había una mujer con gustos sencillos y afectos cotidianos.

La reina Isabel II, la princesa Margarita, condesa de Snowdon (1930-2002), y el príncipe Eduardo, duque de Kent, cabalgando en el hipódromo de Ascot, Reino Unido, el 27 de junio de 1968. (Photo by Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images) Getty Images

Más allá de la Corona, cultivó amistades que le ofrecían normalidad y confianza. Porchi, uno de sus amigos más cercanos, compartía paseos y charlas con ella, recordando que detrás de la monarca había una mujer capaz de disfrutar la compañía sin ceremonias y de mantener vínculos sencillos en medio del protocolo.

EPSOM, REINO UNIDO - 5 DE JUNIO: La Reina en el Derby con su director de carreras y amigo Lord Porchester (posteriormente conde de Carnarvon). (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) Tim Graham,Getty Images - Tim Graham Photo Library

El 9 de abril de 2021 murió Felipe, duque de Edimburgo, su compañero durante más de siete décadas. Isabel enfrentó la pérdida manteniendo la continuidad que había caracterizado su reinado, mostrando una vez más que la vida personal y la institución podían coexistir sin colapsar la una sobre la otra.

Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022, a los 96 años, en Balmoral, Escocia. Con ella se cerró un ciclo que atravesó guerras, descolonización, crisis políticas, transformaciones culturales y una exposición pública cada vez más intensa. Fue reina en un mundo que cambió de forma radical mientras ella permanecía como referencia. No gobernó, pero ordenó el tiempo; no dirigió, pero encarnó continuidad. Entre caballos, perros, rutinas privadas y obligaciones públicas, sostuvo una institución que aprendió a adaptarse sin romperse. La monarquía siguió después de su muerte, pero ya no igual: Isabel II dejó algo más que un reinado extenso. Dejó una forma de ejercer el poder simbólico que terminó de definir a la monarquía británica contemporánea.