Uno de los ejercicios durante el workshop "Cleaning the house" Crédito: mai.art

"Hace un mes y medio decidí ir a Grecia a un workshop intenso, con la artista serbia Marina Abramovic. Fueron cinco días sin comer, ni hablar y con muchos ejercicios de performance y actuación", contó Calu Rivero en una entrevista a LA NACION. El curso se llama " Cleaning the house" (limpiando la casa), en alusión a la limpieza espiritual del cuerpo y la mente. Se dicta en plena montaña del Peloponeso, en Grecia, y solo pueden acudir 14 personas. El detalle es que cuesta unos dos mil euros. Abramovic, de 72 años, es una de las artistas más transgresoras del mundo. En sus performances ha llegado incluso a correr riesgo de vida.

La página del Instituto de Abramovic explica de qué se tratan estos workshops que se suceden varias veces al año. El próximo será en mayo de 2020. Por empezar, el precio incluye los materiales que se vayan a utilizar en el curso; alojamiento compartido; una comida antes del seminario y otra al finalizarlo y un desayuno antes de regresar a casa, además del traslado hacia Atenas. Pero no incluye comidas durante el seminario, ya que por cinco días no se come.

Además, todos los participantes del seminario deben dejar sus celulares, computadoras, relojes y dispositivos electrónicos en una canasta previo a comenzar el curso. No está permitido hablar, leer, ni comer. El objetivo es "traer calma a la mente y el cuerpo".

El curso transita en medio de una montaña del Peloponeso Crédito: mai.art

En un video sobre el workshop se pueden ver los distintos ejercicios en los que incurren los participantes durante la estadía. Uno de ellos consiste en separar arroces de lentejas contabilizando cada grupo que se va armando. Otro, escribir pausadamente a la luz de las velas. También se observa a los participantes bañándose en un lago completamente desnudos o caminando lentamente en el barro.

"En uno, por ejemplo, trabajamos el contacto visual. Sin reloj ni celular, la idea era perder la sensación de tiempo y espacio mientras nos mirábamos a los ojos con otros participantes. Me acuerdo perfectamente estar mirándonos a los ojos con Marina (que después me dijeron que fueron dos horas) y ahí me ví con el pelo corto, fue clarísimo", contó Calu, que tal como explicó en la entrevista a LA NACION, ahora se identifica como "Dignity".

Al curso lo dictan Paula García, Lynsey Paisinger y Billy Zhao, todos experimentados en la materia. El sitio web, explica: "Cuando se nos da la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, sin distracciones, y de participar en estos ejercicios y actividades, mejoramos la concentración y nuestra determinación y habilidad por generar nuevas ideas".