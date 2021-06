Decidió pasar la pandemia en la soledad del Ártico: noches de 24 horas y cambio de vida

Para la mayoría de las personas, la pandemia significó embarcarse en una soledad forzada. Las restricciones llevaron a que cada cual se encerrara en su casa para intentar, de esa forma, paliar el contagio y la transmisión del coronavirus. Pero no fue así para todos: unos pocos aprovecharon la oportunidad de buscar esa soledad en los lugares más aislados del mundo.

Es el caso de Valentina Miozzo, una bloguera italiana que se mudó al extremo norte de Noruega, dentro del Círculo Polar Ártico, no solo a mitad de la pandemia sino justo cuando las noches polares de 24 horas llegaron a la región. “Diciembre y enero fueron dos meses de oscuridad”, le dijo Miozzo a la CNN.

La especialista en viajes y turismo tuvo que detener de pronto su actividad laboral debido a la llegada de la pandemia. Antes del cierre, todo el trabajo de Miozzo se concentraba en el turismo. “Pasé mi vida viajando siempre. Estaba fuera de casa unos seis meses al año”, contó.

Con el trabajo suspendido, Valentina continuó escribiendo en su blog y haciendo promociones online. Pero después de que Italia atravesó una de las cuarentenas más extremas del mundo y llegó el verano de 2020 con el virus aparentemente bajo control, sus ansias de viajar no la dejaron en paz.

Fue en ese momento, en septiembre del año pasado, que le llegó una oferta para ir al Ártico con la premisa de administrar una casa de huéspedes. Y no tuvo que pensarlo ni un segundo. “No estaba asustada. Vi el ofrecimiento como una hermosa oportunidad para visitar lugares que quizás nunca hubiera elegido por mi cuenta”, señaló.

“Como no podía hacer mi trabajo de siempre, esta era una forma de viajar y de vivir otra realidad, de manera más estática, por supuesto, pero en una parte del mundo que no conocía y que me fascinaba”, recordó. De ahí que, en menos de dos días, había aceptado el trabajo y un mes después llegaba a Kongsfjord, a casi cuatro mil kilómetros del norte de su casa en Modena, Italia.

Las diferencias entre un lugar y otro son abismales. Módena es una ciudad de 185 mil habitantes conocida por su gastronomía; mientras que Kongsfjord, por otro lado, tiene 28 vecinos y el supermercado más cercano está a cuarenta kilómetros. “En invierno, había vientos de 120 kilómetros por hora y hielo por todas partes por lo que se hace muy difícil moverse”, señaló.

A pesar de las diferencias, Valentina sabía que se dirigía a un lugar muy aislado en la tundra ártica. Poco después de su llegada, comenzaron las noches polares: “Fue una experiencia increíble, vivir dos meses completamente en la oscuridad. No fue perturbador, de hecho, es más difícil vivir con la luz”, dijo refiriéndose al sol de medianoche que baña todos los días la región desde mayo hasta julio. “No hay puesta de sol durante dos meses y el cuerpo no acepta que es de noche por lo que es más difícil dormir”, aseguró.

A Miozzo le gustó tanto pasar tiempo en el Ártico que, a pesar de que el período en la casa de huéspedes había terminado, ella terminó alquilando una casa en el lugar para vivir allí unos meses más. “Ha sido hermoso estar aquí”, dijo, pero ahora está preparándose para partir. Igualmente, sabe que volverá en el futuro: “He creado hermosas relaciones con la gente de Kongsfjord; es como si hubiéramos creado una familia, ahora estoy vinculada a ellos, así que definitivamente regresaré en el futuro para visitarlos”, agregó.

