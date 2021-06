Meghan Markle habla por primera vez tras el nacimiento de su hija Lilibet

Por primera vez después de dar a luz a su primera hija mujer, Meghan Markle hablará en público. Tal cual lo anunció el periodista Omid Scbobie en su cuenta de Twitter, la esposa del príncipe Harry estará presente en NPR Weekend este domingo 20 de junio. Además de ser su primera aparición en medios después del nacimiento de Lilibet, será también la primera entrevista en profundidad que la actriz brinde después del controversial reportaje que dio a Oprah Winfrey.

“Luego de que su primer libro para niños se convirtiera en un bestseller respaldado por The New York Times, la duquesa Meghan dará su única entrevista sobre The Bench a Samantha Balaban en el famoso programa NPR Weekend, este domingo entre las 8 y las 10 am hora del este“, escribió Scbobie en las redes sociales. De esta manera, el periodista experto en realeza dio a conocer que Markle hablará sobre el libro que acaba de lanzar.

The Bench comenzó como un poema que Meghan le escribió a Harry para el día del padre y, poco a poco, empezó a transformarse en un proyecto literario. En el texto, la duquesa de Sussex cuenta la especial relación que tiene un padre con su hijo, vista a través de los ojos de la mamá del niño. En más de una oportunidad, contó que su fuente de inspiración fue el vínculo que su esposo desarrolló con Archie, su primer hijo.

Harry, Meghan y Archie en una fotografía de septiembre de 2019 Agencia AFP

El nacimiento de Lilibet

El 4 de junio, los duques fueron padres por segunda vez. La nueva integrante de la familia es una niña que fue bautizada Lilibet “Lili” Diana, con el apodo de su bisabuela, la reina Isabel, y el nombre de su abuela, Lady Di. “Es con gran alegría que el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, dan la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor”, informó, el día del nacimiento, el secretario de prensa de la pareja.

En un texto oficial publicado por Archewell, la fundación sin fines de lucro que lideran juntos, se revelaron más detalles. “Lili nació el viernes 4 de junio a las 11.40 de la mañana bajo los cuidados de confianza de los médicos y el personal del Santa Barbara Cottage Hospital en Santa Bárbara, en California”. El comunicado, además, explicó la decisión del nombre: “Lili lleva el nombre de su bisabuela, Su Majestad la reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, fue elegido para honrar a su amada difunta abuela, la princesa de Gales. Tanto la madre como la niña están sanas y bien”.

