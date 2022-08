Es gerente de un restaurante y sorprendió al revelar qué hace con los clientes que no dejan propina

TikTok, la famosa plataforma de videos, se transformó también en el inesperado escenario de un debate sobre la necesidad de dejar propinas a los empleados de bares y restaurantes.

La encargada de iniciar esa conversación fue Hannah Pemberton, una tiktoker de Ohio, Estados Unidos que trabaja en un restaurante y publicó en su cuenta (@hannahlikemontana11) las decisiones que toma cuando nota que algún cliente decide no hacerlo.

Su video obtuvo muchas reacciones y comentarios, algunas personas señalaron que las propinas son un sinónimo de gratitud, mientras que otras reprocharon tener que dejar un adicional además de pagar por los productos consumidos.

Para sus más de siete mil seguidores, Hannah aseguró que lo primero que hace cuando alguien decide no dejar propina es encararlo directamente y preguntarle si está conformes con el servicio o si tiene algún problema que quisiera reportar. De esta manera, señaló la joven, pareciera que el foco está más en el bienestar del comensal que en su discutible decisión.

En el clip, Hanna dramatizó el intercambio que podría tener con el cliente en cuestión, que le respondería que no sintió la responsabilidad de dejar dinero adicional, dado que “no es su trabajo pagarle un salario digno los empleados”.

Pemberton añadió cuál sería su respuesta: “¿Así que admites que sabes que no nos pagan más de 2 dólares la hora?”, pronunció para después reconocer que muchas veces los clientes son conscientes de esta situación.

“Sabes que la cultura de la propina en Estados Unidos es así: es tu trabajo darnos propina por ese servicio, así como el nuestro es ofrecértelo y darte una experiencia agradable (...) Especialmente si sabes que necesitamos ese dinero”, puntualizó la mujer.

En la descripción, la mujer aseguró que no dar propina es grosero y su video acumuló unos cuantos miles de reproducciones.

En los comentarios enseguida se desató el debate: “Cuando vas a un sitio para que te hagan ¨manipedi” [manicura y pedicura] es un ‘lujo’ que aceptamos dar, pero luego entramos a un restaurante y ese gesto se nos olvida”, puntualizó una persona.

“La gente no se da cuenta de que si ustedes de repente obtuvieran un salario digno, la comida, que ya es cara, aumentaría drásticamente”, añadió alguien más en una opinión que provocó la reacción de Hanna: “1. No depende de mí. 2. si nos pagaran un “salario digno” ganaríamos mucho menos y todos renunciaríamos y no aguantaríamos la basura de todos ustedes”, escribió. “No creo que sea culpa de los empleados, pero tampoco es culpa de los clientes. En facturas más grandes sí, obviamente, pero no es nuestra responsabilidad real”, siguió un usuario más en los cientos de comentarios que se sumaron al intercambio.

¿Cuánto gana un mesero en Estados Unidos?

De acuerdo con el departamento del Trabajo en Estados Unidos, hay estados como Arkansas, Delawere, Nuevo México, Oklahoma, Pensilvania, Wisconsin y Virginia Occidental, en donde el salario mínimo de un mesero no se eleva por encima de los 3 dólares la hora.

No obstante, el sueldo es variable y depende de diversos factores, como el tipo de jornada, las propinas y el sitio en el que se trabaja. Si se suman las propinas, el promedio general es de 13,95 dólares por hora,

Los que más ganan trabajan en: