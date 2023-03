Dejó la Argentina para instalarse en Berlín, consiguió trabajo muy rápido, pero advierte: “Extraño cosas que jamás creí”

escuchar

Con el objetivo de probar una nueva experiencia, Bárbara Soraire (30), de Claypole, Buenos Aires, emprendió un viaje que le cambió la vida. En noviembre de 2019, instante en el que se quedó sin trabajo en la Argentina, reflexionó sobre la idea de trasladarse a Europa. Con miedos, expectativas y ansias, finalmente cumplió lo que tanto anhelaba y el resultado salió como esperaba. “Sentí que era el momento de hacerlo”, comentó en diálogo con LA NACION.

Hace cuatro años, la joven vivió una situación que la dejó un tanto preocupada. Estaba recibida como Licenciada en Turismo, estudiaba psicología y, en simultáneo, tenía un trabajo estable como vendedora en un reconocido shopping porteño. Sin embargo, de un día para el otro, perdió el empleo.

Bárbara Soraire (30), de Claypole, Buenos Aires, emprendió un viaje que le cambió la vida Gentileza

“El trabajo no estaba relacionado con lo que había estudiado, pero me servía mucho en lo económico. Es el que me permitió tener ahorros para proyectar un viaje a Europa. Al principio, el dinero estaba destinado para hacer un viaje, hasta que me comentaron que existía la posibilidad de trabajar en Andorra sin tener pasaporte europeo. Entonces, opté por intentar conseguir trabajo en ese país, ahorrar más plata y viajar, porque ese era mi objetivo principal”, recordó.

Si bien ya tenía todo encaminado, los planes se frustraron a raíz de otra inesperada noticia: “No conseguí trabajo en Andorra ese año y luego llegó la pandemia de Covid-19, que me encontró haciendo un voluntariado en un castillo al norte de Francia y luego recorriendo varios países de Europa de manera low cost”.

A pesar de los obstáculos, Bárbara se mentalizó y, lejos de desmotivarse, se informó sobre los sitios en los que tenía más oportunidades de crecer en lo personal. Fue ahí que surgió la idea de ir a Alemania.

“Dentro de las posibilidades sin pasaporte europeo, este país otorga la visa working holiday para trabajar y viajar durante 1 año siendo de la Argentina. Lo elegí porque en el momento que apliqué no había muchas opciones de países que otorgan esta visa. Además, dentro de los requisitos, Alemania era la opción que ajustaba a lo que yo podía postularme”, subrayó.

Bárbara Soraire (30) pasó por varios trabajos desde que emigró a Europa Gentileza

La decisión que le cambió la manera de ver las cosas

Si bien hoy relata todas las experiencias que vivió a lo largo de estos años de una manera tranquila, admite que no todo fue fácil a la hora de alejarse del país donde nació. “A los 19 años ya había hecho mi primer viaje sola por el norte de la Argentina, después me fui a Cuba, pero siempre iba y volvía. Tenía en mente irme por un tiempo largo y se lo comunicaba a mi familia y amigos, hasta que me quedé sin trabajo. Fue ahí que, sin nada que me ate, sentí que era el momento de hacerlo”, sostuvo.

“Sabía que era algo que quería hacer hace años, pero me costó demasiado y lloré hasta en el avión camino a Europa. Saber que no iba a ver a mi familia, amigos y dejar lo conocido para ir a otro continente sin tener nada garantizado, me generaba miedos e incertidumbre”, agregó.

El primer impacto que sintió al pisar Berlín

Apenas puso un pie en la capital de Alemania, quedó cautivada. En primer lugar, recorrió los puntos turísticos, se acostumbró al cambio de clima y conoció personas que hicieron que todo sea más llevadero.

“Lo que más me gusta de acá es la libertad que se maneja. Desde lo más superficial, como puede ser ponerte la ropa que quieras y no tener esa mirada juzgadora, hasta lo obvio, que es la seguridad y estabilidad económica que me permite ahorrar y viajar”, enumeró.

En la actualidad, trabaja en las oficinas de una tienda de moda online posicionada como una de las mayores de Europa: “Preparo los accesorios, las carteras, mochilas, bufandas, joyería, entre otros, para que le saquen fotos que luego se publican en la web de la empresa”.

Bárbara en el trabajo en que se encuentra en la actualidad Gentileza

Los trabajos que realizó a lo largo de los años y el contenido que comparte en las redes sociales

Hace pocas semanas, un clip que Soraire compartió en su cuenta de Instagram @inowaliviajes se volvió viral y abrió un debate entre cientos de usuarios que opinaron respecto de los trabajos que hizo como expatriada. Allí, habló de todos y no pasó por alto ningún detalle.

Reveló cuáles fueron los trabajos que hizo en Europa

“Tuve 3 tipos de trabajos diferentes. Los 2 primeros fueron en Croacia y Andorra, que estaban relacionados a la hospitalidad, como ser ayudante de cocina y mucama. Ahora, si bien estoy en un rubro diferente, sé que en todos aprendí algo”, especificó a este medio.

En cuanto al aprendizaje que se llevó de cada uno, remarcó: “Adquirí nuevas habilidades en ámbitos que nunca había trabajado, en idiomas diferentes al mío con personas de distintas nacionalidades, viendo que soy capaz de adaptarme a distintos ambientes y lograr una fuerte capacidad de resolución frente a las diferentes situaciones que se me presentaron (que no siempre fueron buenas) “.

Respecto de lo económico, aseguró que los tres le permitieron ahorrar y viajar en mayor o menor medida: “Dependiendo el país donde estaba pude hacerlo”. Pese a que hoy se encuentra cómoda en el destino y trabajo que consiguió, manifestó que hay ciertas cosas que extraña de la Argentina.

“Necesito estar con mi familia, amigos, mascotas y comida. Hasta llegué a extrañar lo que jamás creí, como viajar en el tren Roca. Creo que estar lejos, y tomar distancia de la rutina o de todo lo conocido, hace que cuando estás a miles de kilómetros valores más a tu país y recuerdes todo con nostalgia. Por eso, trato de volver cuando puedo, lo ideal sería 1 vez al año, pero no siempre se puede y al día de hoy hace casi 2 años que no voy a visitarlo”, precisó.

Con toda esta trayectoria a sus espaldas, y como una manera de reflexionar acerca de lo que vivió en los últimos años, les dejó un mensaje para aquellas personas que buscan nuevos horizontes. “Pienso a que a lo largo de este tiempo que estuve afuera del país, al encontrarme con diferentes historias con motivos personales distintos, que decidir dejar tu zona de confort para hacer un cambio en tu vida requiere de una planificación previa, investigar todo sobre el destino que quieras ir, escuchar diferentes experiencias y animarte a crear la tuya”.

"Nadie se arrepiente de haber sido valiente", deslizó Bárbara Gentileza

“Además, deben armar no solo un plan, sino varios porque pueden fallar y hay que estar preparados por si eso pasa. Desde lejos se vive todo con más intensidad y sin esa red de contención que tenés en tu país todo se hace más difícil. Todo es aprendizaje y nadie se arrepiente de haber sido valiente, según Borges”, reflexionó.

En la actualidad, además del trabajo que ocupa la mayoría de su rutina, invierte su tiempo en mantenerse en contacto con sus más de 10 mil seguidores en Instagram, donde aprovecha para dar tips y consejos de viaje. Al mismo tiempo, se embarca en nuevas aventuras y conoce más puntos turísticos de Europa. De esta manera dejó en claro que, con esfuerzo y esmero, los proyectos que nos proponemos se cumplen.