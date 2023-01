Dejó la Argentina por la inseguridad y encontró en una ciudad de Europa lo que buscaba: “Acá se camina sin miedo”

escuchar

Lara Cisterna (22) es consciente de que este comienzo de año no fue común y corriente. Significó un cambio total en su vida, ya que tomó la difícil decisión de emigrar. Actualmente, trabaja como creadora de contenidos, es maquilladora profesional y muestra su día a día en las redes sociales para aquellos que buscan emprender una experiencia distinta en el extranjero. “Siempre voy por más”, admitió en diálogo con LA NACION desde Valencia, España, donde vive ahora.

Con las valijas armadas, y las expectativas a flor de piel, se trasladó desde Temperley, Buenos Aires, hacia Valencia. En total recorrió 10.040 kilómetros con el fin de instalarse en un sitio que le dé la posibilidad de vivir con estabilidad económica y, sobre todo, sintiéndose segura.

El día en el que comenzó su aventura Gentileza

“El motivo principal por el cual decidí venir a España fue la inseguridad, ya que en la Argentina me daba miedo salir a la calle. También, por la inflación, me era muy difícil proyectar, así que vine en busca de un futuro mejor, mejor calidad de vida y con un objetivo muy claro que es crecer en el mundo del maquillaje, lo que me apasiona”, reveló en declaraciones con este medio.

Por otro lado, explicó que ya tenía a uno de sus familiares en Europa, lo cual la impulsó a animarse: “La decisión la tomé en días, fue todo muy rápido. Lo hablé con mis papás, a la semana tenía el pasaje y a los dos meses me fui. Pero, la realidad es que es algo que tenía en mi mente desde que se fue mi hermano en 2018, quien ahora vive acá con mi cuñada″.

Si bien hoy en día varios de sus miedos quedaron atrás, sostuvo que el temor a no encontrar un sitio donde explotar de lleno sus habilidades como maquilladora la llenaba de incertidumbre. Sin embargo, y mientras utiliza sus plataformas virtuales, busca alcanzar uno de sus mayores sueños: formar parte del staff de marcas del rubro ampliamente reconocidas.

“Trabajo como maquilladora freelance y me desempeño en todo tipo de eventos. Doy clases de automaquillaje y maquillaje social profesional, ahora estoy buscando ingresar en alguna tienda de maquillaje o en alguna agencia para trabajar en España y hago contenido para diferentes marcas de makeup, skincare y cabello”, señaló.

El mundo digital, su mayor fuente de trabajo y contacto con sus seguidores

Lara utiliza su TikTok @lalu.makeup_, en donde exhibe diversas facetas de su vida desde su llegada al extranjero, y a su vez, es un sitio para compartir sus trabajos artísticos. Hace pocos días, se volvió viral cuando mostró su recorrido por las calles de Valencia mientras entregaba su currículum en las tiendas que desea trabajar.

“Fui personalmente y mandé de manera online en algunos lugares de maquillaje y agencias. Aún no recibí respuesta, pero estamos en temporada baja. Después de las fiestas y las vacaciones, son los meses que más cuesta conseguir trabajo porque no hay muchas vacantes. Lo ideal es cuando viene el calor y la temporada, aproximadamente en abril. Igualmente, trabajo hay, pero me está costando más porque estoy buscando solo de lo mío por el momento”, detalló.

Por otro lado, hizo hincapié en el trato que recibió hasta ahora: “Todo fue amable. Mi idea es entrar en Mac Cosmetics o Kiko Milano, mientras trabajo como freelance. Si no se da, trabajaré en alguna otra tienda, porque estoy abierta a nuevas propuestas”.

Asimismo, reconoció que en Valencia no hay tantas oportunidades de maquillaje como en Madrid, pero reiteró que en ese caso priorizó la cercanía con su hermano y su cuñada. “Tenerlos cerca es un gran apoyo para este nuevo camino. Igualmente, esto sería en un principio, porque si sale algún trabajo en Madrid o me llaman de otro lado estoy dispuesta a irme si es una buena propuesta”, aclaró.

Es argentina, emigró a España y repartió CV

Un esfuerzo que viene desde hace tiempo

En la Argentina, la joven ganó “la puerta del maquillaje”, sección del programa Bienvenidos a bordo (eltrece). A los 21 años abrió su propio estudio, donde dictaba cursos a cientos de clientes. Ahora, los continúa pero de manera online.

“Soy una persona creativa, buena compañera de equipo, organizada y responsable. Disfruto mucho de aprender cosas nuevas y mi objetivo es crecer en el mundo del maquillaje. Siempre voy por más!”, manifestó.

En cuanto a las diferencias en lo que se refiere a lo económico, sostuvo que en Europa tiene la oportunidad de organizarse mejor: “Si bien en el último tiempo, como consecuencia de la pandemia y la guerra en Ucrania hubo un poco de inflación, la economía en España es bastante estable. Esto hace que sea mucho más fácil manejarse con los gastos y que se viva de forma más tranquila, ya que noto que la gente no está siempre pendiente de si llega o no a fin de mes”.

Lara Cisterna se instaló en Valencia, y allí busca trabajo como maquilladora (Foto: Gentileza)

Comparaciones entre ambos países

Además de lo económico, Lara dijo que otra de las diferencias que observó es la tranquilidad que vive a diario: “Las personas caminan con el celular por la calle, en el subte, se manejan con normalidad, nadie molesta a nadie. Acá se camina sin miedo. Los autos frenan siempre, se respeta al peatón. La gente es amable, respetuosa, disfrutan mucho del aire libre, hay mucha vida”.

La pasión de Lara por el maquillaje viene desde muy pequeña Gentileza

Si bien hoy elige transitar este camino, admitió que siempre estará agradecida por la Argentina, donde se perfeccionó en la profesión. No obstante, y cada vez que le preguntan, anima a todos aquellos que desean darle un giro radical a sus rutinas.

“Si tienen las ganas de intentarlo, tienen que hacerlo. Muchos lo ven como algo imposible o lejano, pero la vida es una y con probar no pierden nada. Todo es aprendizaje y uno es consciente que siempre puede volver a su país. Creo que es una aventura increíble, si no lo vivís nadie te lo puede explicar”, concluyó.

Lara mira el camino que recorrió y está orgullosa por todo lo que emprendió. Si bien se siente cómoda en el lugar que se encuentra, nunca se olvida de sus raíces que tanto la ayudaron y, siempre que tenga la posibilidad, volverá para reencontrarse con todos sus afectos.