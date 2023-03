Quedó cuadripléjico por un accidente y ahora necesita tratarse en EE.UU.: “Quiero volver a abrazar”

escuchar

Un joven de Buenos Aires necesita de la ayuda colectiva para realizar un viaje que le proveerá una asistencia importante en su vida. Luciano Puracchio tiene 27 años y, a causa de un accidente que sufrió en 2020, quedó cuadripléjico. Ahora, tiene la esperanza de trasladarse hacia los Estados Unidos para formar parte de un estudio y mejorar su salud. “A modo personal mi vida cambió bastante”, explicó el joven en diálogo con LA NACION.

Bajo la consigna “Quiero volver a abrazar”, que se viralizó en su Instagram @todosconlucho, su familia inició una campaña con el objetivo de recaudar el dinero suficiente para costear los gastos del alojamiento en Nueva Jersey. Allí, “Lucho”, como le dicen sus más allegados, fue invitado para participar de un protocolo de investigación en la Fundación Kessler, quienes se especializan en la rehabilitación de las personas con discapacidades.

La campaña se realizó bajo el lema "Lucho quiere volver a abrazar" Instagram

“Se basa en recuperar la mayor movilidad posible de los brazos y el tronco, es un estudio de investigación que puede durar hasta 9 meses. Tengo que viajar para hacerme una serie de pruebas y esto implica vivir en los Estados Unidos”, detalló.

Con la iniciativa al hombro, otro de los motivos por los cuales los gastos se incrementan es que debe ir acompañado por dos de sus familiares. “Tengo que viajar si o si con alguien. En mi caso, con mi mamá y hermano. Además, la recaudación que estoy haciendo es para solventar los gastos de una vida allá: desde el alquiler de una vivienda, los traslados en auto, nafta, alimentación, seguro e insumos médicos “, enumeró.

En relación con el día en el que su vida dio un giro radical, Puracchio se trasladó al 19 de diciembre del 2020 y, con la entereza que lo caracteriza, detalló: “Sufrí un accidente en Tigre. Iba a pasar un fin de semana con mis amigos y una tarde me golpeé la cabeza contra un banco de arena. No recuerdo todo esto, solo sé que me desperté en un hospital bajo la influencia de un montón de analgésicos, estaba consciente de algunas cosas y de otras no, pero tengo recuerdos a partir del 4 de enero del 2021”.

En cuanto al deterioro de su salud a raíz del golpe que padeció, aclaró que tuvo diversos problemas tanto físicos como respiratorios.

“Tragué mucha agua del río y estuve desmayado un tiempo en el agua, pero por suerte mis amigos me sacaron antes de que sea demasiado tarde. Pude superar mis problemas respiratorios con los meses”, indicó.

Luciano Puracchio, antes del accidente que le cambió su vida Gentileza

En el lapso de un año, Luciano estuvo dos meses internado en Fleni de Belgrano, otros tres en una clínica llamada Alcla y siete en Fleni Escobar. “Estuvieron al borde de ponerme un bypass diafragmático, que eso implicaba que iba a estar con un aparato para respirar el resto de mi vida, pero por suerte lo superé y ahora respiro por mi propia cuenta”, contó.

En cuanto a lo motriz, destacó: “Desde el inicio hasta ahora recuperé poco, tengo movilidad de los hombros para arriba”. Por otro lado, aseguró que su rutina se vio ampliamente modificada a raíz del diagnóstico.

“Jugaba al fútbol y tenía una vida muy activa, después de recuperar lo que pude y de volver a mi casa después de un año de internación sufrí muchos cambios. En algunas cosas me adapto, en otras la verdad es que me cuesta mucho. Sigo recordando cómo era todo antes y lo que uno perdió, pero mi familia, mi novia y mis amigos siempre están conmigo y me ayudan un montón, hacen que todo este proceso sea un poco menos difícil. Les agradezco a ellos y a todas las personas que se comunican conmigo después del accidente y a los que me ayudan con la colecta”, remarcó.

Gracias a este apoyo por parte de sus seres queridos, y con mucha voluntad, terminó sus estudios universitarios y este año consiguió un trabajo que le permite solventar sus gastos diarios.

Luciano recibió el apoyo de su familia, terminó sus estudios universitarios y trabaja en una empresa agrícola

“Una vez que volví a mi casa después de la internación, en 2021 terminé mi carrera como organizador de eventos en la UADE. A partir del 2023 empecé a trabajar 4 horas en una empresa agrícola, lo que me ayuda psicológicamente a mantener la cabeza ocupada y a ingresar dinero”, comentó con gran felicidad.

Mientras continúa con su rehabilitación, Luciano no baja los brazos y anhela participar de aquel estudio que lo mantiene expectante. En la actualidad, sigue vigente la campaña para recaudar fondos -necesita juntar 80.000 dólares- y aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer a través de los siguientes medios: