Desafío visual: encontrá al ratón en la cara del león en menos de 10 segundos

En épocas de aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, los retos visuales, o matemáticos, o de razonamiento, se convirtieron en una buena manera de entretenerse y pasar el tiempo. Esta vez, el desafío consiste en encontrar un ratón escondido en el rostro de un león, y hacerlo en menos de 10 segundos. Una prueba que muy pocos son capaces de superar.

En la imagen que se presenta se ve un primer plano de la cara del rey de la selva, pero, como ocurre en estos casos, es necesario aguzar la vista y enfocar el cerebro para poder hallar en la misma imagen la figura de un roedor.

Si no se puede encontrar a simple vista, hay que esforzarse y observar la imagen desde diferentes ángulos. La nueva perspectiva, como ocurre en la vida, puede ayudar a encontrar una solución.

Pero hay que recordar que todo esto se tiene que hacer antes de que transcurran 10 segundos. Así lo planteó el diario mexicano Debate, que fue el sitio que publicó este desafío.

Bueno, ahora sí, aquí abajo está la imagen en la que el gran felino esconde al roedor. Se trata de buscar en todos los sectores de la figura, y de no darse por vencido, porque, en algún lugar, el ratón está. Y tampoco es tan pequeñito.

¿Pasó el tiempo y no se resolvió el desafío? Aquí abajo se da la solución.

Lo primero era saber que el ratón no estaba del derecho, sino dado vuelta. Por ello, si la imagen se invierte, es posible ver, en lo que sería la boca del león, los ojos y el hocico del roedor. Así sí, la solución es más simple.

Si no salió esta vez, si el ratón fue esquivo y no se dejó ver, no importa. Ya vendrá mañana la revancha con otro de estos entretenidos acertijos.