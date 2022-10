Desafío visual: ¿Podés encontrar las tres caras en solo seis segundos?

Un reto visual diferente arrasa en Internet y pone a prueba la capacidad mental, visual y de concentración de los distintos usuarios en las redes sociales cada semana, como por ejemplo, encontrar el bolso escondido en el dibujo. En esta oportunidad, se propone a los usuarios que hallen los tres rostros escondidos en el dibujo de una águila en tan solo seis segundos y para poder lograrlo habrá que estar con todos los sentidos activos.

Con este tipo de desafíos que se viralizan en las redes, las personas pueden llegar a pasar mucho tiempo frente a la pantalla del celular o la computadora por el nivel de dificultad que presentan, aunque los que están más activos visual y mentalmente dan con la solución rápidamente. Pero en este caso, solo los expertos podrán resolverlo en escaso tiempo.

El desafío está en encontrar los tres rostros en el dibujo AMERICAN PUZZLE CARDS/ RRSS

En el dibujo se puede apreciar al animal que está por alzar vuelo desde la cima de una colina. A sus costados, dos árboles secos le agregan trazos y más complejidad a la obra que transmite una sensación de terror.

Cualquier participante, comenzaría a buscar el rostro a nivel general y luego se centraría en el cuerpo del animal, pero ahí no está la solución y la ilustración tiene tantos detalles dibujados en lápiz, que podrían estar escondidos y chicos en cualquier rincón.

Si bien se puede dar con uno de los tres rostros rápidamente, lo cierto es que el resto de los dos están mejor ocultos en la ilustración en la que se ve un águila dibujada en blanco y negro.

Una pista fundamental para hallar el resto de los rostros es buscar debajo de las dos alas del águila. Y si todavía no lo encontró, el usuario podrá buscarlo sin el cronómetro y tomarse el tiempo necesario para dar con la solución. En el caso de que aun así no lo encuentre, a continuación estará la respuesta a esta incógnita.

La respuesta al reto visual de los tres rostros

Si el usuario llegó a encontrar los tres rostros antes de los seis segundos, se puede decir que tiene una agilidad mental y visual envidiable, ya que el juego presentaba una alta dificultad y pocos logran hacerlo en el tiempo estimado.

Por otro lado, los que no los consiguieron no deben desalentarse porque hay muchos retos y pueden practicar con otros porque abundan en Internet y los hay con diferentes niveles de dificultad. Una vez que adquiera cierta continuidad, este tipo de desafíos no serán difíciles.

La respuesta a al reto visual de los tres rostros AMERICAN PUZZLE CARDS/ RRSS

La respuesta está en el ave. Al rostro, que se encuentra debajo de las patas del águila, se le suman los dos rostros que se forman entre el contorno del ala y las hojas de los árboles del costado.

Durante los meses de aislamiento, estos desafíos comenzaron a viralizarse mucho más que antes y cada vez más personas se sumaron a querer resolverlos. Cada uno de los cientos que rondan por internet a diario lleva consigo distintos niveles de dificultad. En algunos hay que encontrar errores, y en otros, como en este, hay que hallar objetos ocultos antes de cierto tiempo para que la prueba sea más ardua de realizar.