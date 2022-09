Reto visual nivel experto: ¿sos capaz de encontrar al jinete en la imagen?

Un reto visual diferente pone a prueba la capacidad visual, mental y de concentración de los distintos usuarios en las redes sociales cada semana, como por ejemplo, encontrar a la serpiente entre el pasto seco. En este caso, se propone hallar un jinete escondido en la imagen antes de los 20 segundos: para poder lograrlo, habrá que tener todos los sentidos muy activos.

Con estos desafíos, la persona puede llegar a pasar varios minutos frente a la pantalla por la dificultad de los mismos, aunque hay algunos que tienen facilidad y dan con la solución rápidamente. Pero este no es el caso. Ya que en el dibujo blanco y negro de un caballo, se oculta un jinete que no se puede divisar a simple vista, entonces, vencer al cronómetro no será tarea fácil.

El reto visual es encontrar al jinete escondido dentro del dibujo del caballo Especial

En el dibujo de se puede apreciar un bello corcel con un gran pelaje que cubre parte de su cara. El dibujo presenta un nivel de detalle tan alto, que genera una gran dificultad a cualquiera que se disponga a hacerlo. Solo los más creativos y los que tengan la mente más relajada serán capaces de descifrar este enigma.

En principio, cualquier persona buscaría al jinete en el pecho y el pelo del animal, que son los dos espacios con más líneas trazadas por el autor, pero, a simple vista, no se ve la forma solicitada. En el caso de que el jugador no haya encontrado la respuesta todavía, se puede tomar 20 segundos más para lograr descifrarlo.

En segundo lugar, cualquier jugador buscaría en pequeños espacios del caballo en los distintos lugares del animal, pero al parecer tampoco está oculto de manera diminuta.

Si todavía no diste con el jinete, que no está montando el caballo, acá va una pista fundamental: rotar de a poco el celular hasta encontrar nuevas formas en el dibujo; no obstante, si aún así no das con la respuesta, a continuación está detallada la solución porque era una meta difícil de conseguir.

La respuesta al desafío

A cualquier persona creativa se le hubiera ocurrido buscar distintas perspectivas del dibujo, ya que en un paneo normal no hay ningún indicio de forma parecida a lo solicitado. Sin embargo, si el jugador empieza a girar el dibujo tratando de buscar alguna pista, se encontrará que, al darlo vuelta 180 grados, el jinete está escondido en el cuello del animal, donde se ve claramente su nariz, boca y ojos en dirección a la cara del caballo.

La solución al reto visual del jinete y el caballo está en el cuello del animal al dar vuelta la imagen

Cabe señalar que los usuarios que dieron con el jinete oculto en el caballo ante de los 20 segundos son personas con capacidades visual, mental y de concentración muy desarrolladas, pero también cuentan con cierta creatividad para resolver problemas, ya que desafiaron el sentido común.

Para los que no pudieron resolverlo, pueden practicar con los distintos desafíos que se viralizan semana a semana en las redes sociales, como encontrar los 3 errores de la imagen o, quienes son fanáticos de Los Simpson, hallar al Homero diferente en 20 segundos.