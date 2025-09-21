Desapareció un día de lluvia y después de 7 años, un pequeño gesto propició un reencuentro inesperado: “¿Estás segura de que es el mismo gato?"

LA NACION Escuchar Nota

Nadie supo nunca exactamente cuánto tiempo había pasado en aquel viejo puente al que conducía un camino forestal en California. Hasta que una tarde, un equipo de construcción llegó para hacer reparaciones en el lugar y el gato de pelaje naranja y un ojo nublado comenzó a merodear por la zona.

Parecía tener hambre, de modo que uno de los trabajadores le ofreció lo que tenía encima: un poco de fideos. El gato estaba asustadizo, pero también tenía hambre y pronto se mostró agradecido por la ayuda.

Bayou apareció en un puente viejo de un camino forestal. Facebook Felines of Philo

“Metió la cabeza en la bolsa de comida”

Al día siguiente, una mujer apareció con una bolsa gigante de comida para gatos. “Tenía hambre, estaba delgado y parecía un gato viejo”, contó la rescatista Jenifer Bird a un medio local. “Cuando escuchó el ruido del envase, corrió y metió la cabeza en la bolsa de comida... Inmediatamente se mostró amigable y se alegró de verme”, recuerda la mujer que forma parte del grupo de voluntarios de Felines of Philo. “Pero no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba solo”.

Bird escaneó al gato en busca de un microchip y, efectivamente, apareció un número. “Reconocí el número del chip como uno corto y antiguo. El gato se llamaba Bayou”. Indagando más a fondo, descubrió que Heavenly Angels Animal Rescue había comprado el dispositivo en 2013, en Nueva York.

“Cuando escuchó el ruido del envase, corrió y metió la cabeza en la bolsa de comida...". Facebook Felines of Philo

En ese entonces, un Bayou joven y menos desaliñado había llegado al refugio de Heavenly Angels Animal Rescue en la Costa Este cuando tenía aproximadamente un año. Rescatado de una acumuladora, el refugio recordó que “era un gato joven, cariñoso e inteligente”.

“Lo adoptó una pareja increíble”

En 2014, finalmente, la adopción de Bayou se concretó. “Lo adoptó una pareja increíble que vivía en Queens, Nueva York, en ese momento”, dijo Lori Carpino, directora de Heavenly Angels Animal Rescue. “Lo adoraban. Estaban completamente enamorados de este gato”.

La pareja que adoptó a Bayou en 2014. Facebook Heavenly Angels Animal Rescue Inc.

Meses más tarde, la pareja se mudó al oeste, a California, con su querido Bayou y sus perros. California le sentaba bien. Se despatarró en los rayos del sol, dormitó bajo los limoneros y merodeó por la cerca de la casa. Pero una tarde de invierno, cuando la lluvia caía a cántaros y los truenos resonaban en el cielo, Bayou desapareció. Nunca regresó.

La búsqueda fue desesperada al principio: volantes pegados en faroles, recorridas nocturnas con linterna, llamadas a todos los veterinarios y refugios a kilómetros de distancia. Los vecinos se unieron, pero los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. La lluvia paró, la primavera floreció y la vida continuó, pero siempre con un hueco donde solía estar Bayou. Su manta permaneció doblada en el sofá, sus platitos de comida guardados. Pasaron siete años, suficientes para que la esperanza se agotara.

Bayou con sus hermanos perros en su casa. Facebook Heavenly Angels Animal Rescue Inc.

“¿Estás segura de que es el mismo gato?"

Finalmente, la pareja se mudó de nuevo, esta vez al norte de California. Abandonaron sus búsquedas nocturnas de Bayou, pero nunca perdieron la esperanza de que su pequeño estuviera allí.

No se sabe con certeza dónde pasó Bayou los siguientes siete años, ni cómo el valiente gato sobrevivió a la naturaleza salvaje de California, pero de alguna manera logró llegar al camino forestal donde Bird lo recogió en 2025.

Después de que el microchip la condujera a Heavenly Angels Animal Rescue, Bird le envió una foto de Bayou a Loli Carpino en Nueva York, quien se quedó atónita.

“¿Estás segura de que es el mismo gato?”, recordó Carpino haber pensado. Revisó sus registros y contactó con su red de voluntarios. Un miembro del equipo reconoció al gatito naranja como uno de los gatitos de la casa de la acumuladora.

Desafortunadamente, la información de contacto de los padres de Bayou había cambiado. Bayou esperó pacientemente con Felines of Philo mientras Carpino seguía investigando. “Empezó tímido, pasando la mayor parte del día comiendo y durmiendo”, dijo Bird. “A los pocos días, se volvió más extrovertido e incluso empezó a jugar, lo cual es increíble para un gato que ha pasado por tanto”.

. Facebook Heavenly Angels Animal Rescue Inc.

“Estaban conmocionados”

Finalmente, Carpino encontró una publicación de Facebook de los padres de Bayou sobre su gato desaparecido. Logró contactarlos, y no podían creer lo que oían. “Obviamente estaban muy felices”, dijo Bird. “Pero también conmocionados”. Tanto la mamá como el papá de Bayou lloraron al descubrir que su gato estaba vivo.

A mediados de agosto, Bird condujo a Bayou varias horas al norte del estado para un emotivo reencuentro con su papá. El reencuentro fue emotivo y perfecto. Bayou se frotó contra las piernas de sus humanos y ronroneó. Parecía mayor, con el pelaje cubierto de cicatrices y un poco más apagado que antes. Pero los reconoció.

Bayou ya está mayor, con el pelaje cubierto de cicatrices y un poco más apagado que antes. Pero reconoció s su familia. Facebook Heavenly Angels Animal Rescue Inc.

Los padres de Bayou le contaron más tarde a Carpino que su gato se sintió como en casa al instante, ronroneando y acurrucándose como si no hubiera pasado el tiempo. “Dijeron: ‘Es el mismo gato que adoptamos hace 12 años’”.

Afortunadamente, Bayou sabe que su familia habló de él todos los días durante casi ocho años, deseando contra todo pronóstico que su hijo estuviera allí, a salvo. Aunque ya se acerca a los 14 años, Bayou nunca ha estado mejor.

