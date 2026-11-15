Rocío Robles reveló tener una hermana desaparecida y denunció tráfico de menores: “Es muy difícil no saber si alguien está vivo o muerto”

Rocío Robles expuso durante su participación en el programa PH, Podemos Hablar (Telefe), la historia de su familia ante el caso de su hermana, Florencia Robles, quien nació el 10 de julio de 1990 en el Hospital Provincial de Rosario. La comunicadora denunció irregularidades severas en torno a aquel parto y apuntó contra el nosocomio, el cual recibió demandas por tráfico de niños en años posteriores. Según relató en el ciclo televisivo, la institución médica informó a sus padres sobre el fallecimiento de la recién nacida a pocas horas del alumbramiento, versión que sus progenitores cuestionan desde hace tres décadas.

El Hospital Provincial de Rosario es el hospital público más antiguo de la ciudad hospitales.ar

Robles describió el contexto hospitalario de aquel momento: “Al lado de la cama de mi mamá había una mujer que ejercía la prostitución, tenía problemas de adicción y no quería tener a su hijo; lo iba a regalar o vender, y ese bebé nace muerto”, señaló al relatar el ambiente del Hospital Provincial. Luego, la periodista detalló que una enfermera retiró a la beba durante la madrugada bajo el argumento de una supuesta dificultad respiratoria, para luego regresar con la noticia del deceso. Por esta razón, la familia sospecha de una sustracción deliberada del menor, ya que la periodista incluso hizo mención al buen estado de salud que presentaba su hermana.

La familia Robles inició un juicio por mala praxis tras la entrega de un feto en formol que presentaba espina bífida, un hecho que causó estupor y desconcierto en sus padres. “A ella le dio 9,9 en el test de signos vitales, por lo cual estaba prácticamente perfecta al nacer”, afirmó Rocío al contrastar el estado de salud inicial de la bebé con los restos entregados por el centro médico. El proceso legal se extendió durante 15 años, periodo en el cual los padres no contaron con recursos para pericias genéticas privadas ni obtuvieron la autorización judicial necesaria para tales fines. La falta de acceso a la verdad generó en la familia una incertidumbre constante que atraviesa su historia personal.

Rocío y Nadia Robles siguen en la búsqueda de Florencia: “Somos tres hermanos vivos” Instagram (@rocioroblesok)

El paso del tiempo permitió a Rocío Robles retomar la investigación por cuenta propia gracias a una mejora en su situación económica personal. La periodista exhumó los restos de manera privada para realizar un estudio de ADN. Sin embargo, la prueba fracasó debido a la falta de material genético viable en los huesos del feto. “Esperaron el tiempo que debían esperar para no permitir el cotejo de los ADN”, lamentó Robles sobre la imposibilidad técnica de confirmar la identidad de los restos biológicos. La familia mantiene hoy sus perfiles genéticos en un banco de datos mundial, con la esperanza de hallar respuestas sobre el paradero de Florencia.

La gravedad del caso se profundizó con el testimonio de una exempleada del nosocomio: según narró la periodista, su familia recibió años atrás una comunicación telefónica de una enfermera arrepentida. “Un día suena el teléfono de mi casa, yo chiquita, y era una enfermera arrepentida que llamaba del hospital para decirle que ella trabajaba ahí cuando mi mamá dio a luz y que existía el tráfico de menores”, recordó Robles sobre la revelación que reforzó la hipótesis familiar sobre el destino de la beba. La posibilidad de que su hermana viva con otra identidad constituye el motor principal de la búsqueda iniciada por sus padres en 1990.

Rocío Robles conmovió a todos con su historia: "Estamos esperando que algún día ocurra el milagro"

El impacto emocional de esta situación marcó la vida de la familia, que todavía aguarda novedades concretas. La periodista enfatizó durante el programa la importancia de las organizaciones especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas o víctimas de supresión de identidad. “Para la gente que no tiene recursos o no sabe por dónde empezar, puede dejar el ADN de manera privada por correo”, aconsejó Rocío para quienes atraviesan casos similares.

La búsqueda de Florencia Robles continúa como un símbolo de la lucha contra las redes de tráfico institucionalizado en Argentina, un flagelo que la familia espera dilucidar algún día mediante los avances científicos y la persistencia de su denuncia pública. “Que se haga la voluntad de Dios”, concluyó la periodista de ESPN.