Día de la Felicidad: 10 hábitos que mejoran nuestro estado de ánimo

Cada 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de concientizar sobre la salud mental y promover el bienestar en toda la humanidad. La jornada invita a los gobiernos de diferentes países a crear políticas que generen igualdad de oportunidades y acompañen a los ciudadanos a alcanzar un estado feliz.

Esta festividad tuvo su origen en 2012, cuando el reino de Bután, una pequeña nación del sur asiático, solicitó conmemorar un día a esta temática. De hecho, fue el rey de aquel país, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, quien creó la Felicidad Nacional Bruta (FNB), un indicador que evacúa el nivel de vida de los ciudadanos, en función de los siguientes parámetros:

Bienestar psicológico

Uso del tiempo

Vitalidad de la comunidad

Cultura

Salud

Educación

Diversidad medioambiental

Economía

Gobierno

Del mismo modo, existen muchos hábitos que las personas pueden adoptar en sus rutinas para mejorar su estado de ánimo.

10 hábitos que podés seguir para ser más feliz

Dormir lo suficiente

De acuerdo a la Office of the Assistant Secretary for Health de Estados Unidos (OASH), se requieren al menos ocho horas de sueño para mantener un buen estado de ánimo. Este hábito ayuda a mantener la claridad mental y a generar un descanso suficiente para contribuir a la disminución del estrés.

Escribir

La práctica conocida como journaling consiste en escribir diariamente los pensamientos, las preocupaciones y metas. Se considera que realizar esto todos los días ayuda especialmente a los pacientes con depresión y ansiedad, ya que les brinda un espacio seguro para abordar sus ideas.

Escuchar música

La música es una herramienta que puede modificar el estado de ánimo inmediatamente. Muchas personas la utilizan para bailar, mientras que otras deciden acompañar sus tareas rutinarias con alguna playlist. Ayuda a sentirse acompañado y motivado.

Pasar tiempo al aire libre

Algunas personas pueden padecer pasar demasiado tiempo encerradas en sus hogares o en sus trabajos. Es por ello que muchos profesionales de la salud mental aconsejan pasar tiempo en el exterior, ya sea en sus tiempos libres, horas de almuerzo o recreos.

En este sentido, estudios de la Universidad de Manchester afirman que mantener una exposición prudente al sol contribuye a la liberación de serotonina, una hormona que mejora el estado anímico y brinda tranquilidad.

Mantenerse activo

El sedentarismo y la rutina pueden producir la sensación de aburrimiento y cansancio. Es por ello que se recomienda realizar una actividad física. Practicar un deporte ayuda a distraerse y olvidar ciertas preocupaciones y a controlar los niveles de estrés y ansiedad.

Conversar

Por momentos, el mal humor o estado de ánimo negativo puede potenciarse si la persona no lo expresa. Esto se debe a que la mente puede generar pensamientos que no son positivos en relación al tema.

Acudir a personas cercanas para hablar de las preocupaciones o bien distraerse, es una manera sencilla y rápida de cambiar de mentalidad.

Meditar

Esta actividad se puede realizar de manera grupal o individual. Utiliza la concentración y la respiración para generar tranquilidad y claridad mental. Es una gran herramienta que muchos adoptaron para todos sus días, de manera que puedan tener un momento para sí mismos.

Madrugar

Muchos expertos afirman que levantarse temprano ayuda a sentirse más productivos y regula los niveles de estrés. Este hábito debe ser acompañado con un estilo de vida saludable y una rutina de sueño ordenada.

Realizar una actividad recreativa

Llevar a cabo tareas divertidas y que desafíen el intelecto puede promover la serotonina. Para una experiencia más placentera, es beneficioso dejar de lado el celular y disfrutar el momento.

Talleres artísticos, clases de danza, leer libros, realizar juegos de ingenio o cocinar una receta nueva, son algunas de las opciones que pueden mejorar el estado anímico.

Rodearse de seres queridos

Realizar planes con amigos o familiares puede ayudar a distraerse y mantener una mentalidad positiva. Es importante mantener un balance entre las responsabilidades y el ocio, dándole lugar a diferentes actividades.

