Día de la Militancia: ¿por qué se celebra hoy en la Argentina?

Cada 17 de noviembre se festeja el Día de la Militancia en la Argentina, una fecha que desde el peronismo honra la vuelta de su máximo exponente al país y celebra la participación de los ciudadanos en la política.

El hecho se dio en 1972, luego de permanecer 17 años de exilio en Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y, mayormente, en España, habiéndose casado con María Estela Martínez. Durante este día, miles de personas se dirigieron a recibir a Perón, lo que se considera una de las movilizaciones masivas más importantes de la historia del país.

Los antecedentes de este acontecimiento

Durante su presidencia, fue derrocado en 1955, tras el Golpe de Estado liderado por las Fuerzas Armadas, denominado “Revolución Libertadora”. Pocos días más tarde, debió buscar exilio en otros países.

En 1972, el entonces presidente de facto, Alejandro Lanusse, afirmó: “No voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan: ‘porque no quiere’; pero en mi fuero íntimo diré: ‘porque no le da el cuero para venir’”.

ARCHIVO-. Perón fue derrocado en 1955, tras el Golpe de Estado liderado por las Fuerzas Armadas, denominado “Revolución Libertadora”.

De esta manera, el 15 de agosto, Héctor Cámpora anunció la vuelta de Juan Domingo Perón al país. Tres meses más tarde, el líder peronista envió una carta a la sociedad argentina, en la cual pedía un llamado a la paz, al orden y a la tranquilidad para su regreso.

Los preparativos para el retorno de Perón

La vuelta del exmandatario requirió una organización exhaustiva. El 16 de noviembre, por orden de Lanusse, se tomaron medidas extremas de seguridad para garantizar una llegada pacífica y ordenada de Perón. El vuelo, proveniente de Roma, contó con 154 personas, entre las cuales se encontraban 22 presidentes provinciales del Partido Justicialista, científicos, políticos, artistas y sacerdotes.

Algunas de las figuras más importantes fueron Lorenzo Miguel, Casildo Herreras, Deolindo Bittel, Oscar Bidegain, Ricardo Obregón, Jorge Vernazza, el futbolista José Sanfilippo, Oscar Alonso, el boxeador Abel Cachazú y Hugo del Carril.

El día clave

El 17 de noviembre de 1972, Perón volvió a la Argentina, luego de 6268 días de exilio. Durante esa jornada, miles de personas asistieron a Ezeiza para recibirlo, lo que dio origen a una de las mayores movilizaciones de la nación.

La CGT había convocado a un paro general para ese día y Alejandro Lanusse declaró feriado nacional, para facilitar la organización de la llegada del exmandatario. A las 11.20, arribó el vuelo DC-8 de Alitalia, en el cual Perón había abordado. Fue recibido y acompañado por el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci y Héctor Cámpora. Sin embargo, se vio retenido en el Hotel de Ezeiza hasta la madrugada.

ARCHIVO-. El 17 de octubre de 1950, Perón dio un discurso dirigido al pueblo congregado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para conmemorar el quinto aniversario del Día de la Lealtad. archivo - Europa Press

Al ser liberado, se dirigió a su domicilio de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, donde permaneció 29 días, hasta volver a España. Seis meses más tarde, el 20 de junio de 1973, retornó al país definitivamente. En esta nueva etapa, con el apoyo y renuncia de Héctor Cámpora, asumió su tercera y última presidencia.

LA NACION