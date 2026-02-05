Día de la Nutella: la curiosa historia que dio origen al dulce preferido por los europeos

El Día Mundial de la Nutella se celebra cada 5 de febrero, una fecha que rinde homenaje a una de las pastas dulces más populares en todo el mundo, que está compuesta por avellanas, azúcar y cacao. La jornada fue dispuesta por una bloguera fanática de este clásico italiano y con los años se popularizó de tal manera, que la propia marca adoptó como propia.

La Nutella es una pasta hecha con avellanas, azúcar y cacao Freepik

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Nutella?

Según el sitio oficial de Nutella, esta jornada fue una iniciativa de Sara Rosso. Se trata de una bloguera italoamericana que en 2007 propuso crear una fecha especial para celebrar este dulce italiano. El motivo de esta idea era su fanatismo y el deseo de promover su consumo en diferentes países. De esta manera, se dispuso festejar la Nutella cada 5 de febrero.

La fecha elegida no fue casualidad, pero no tiene que ver con algo histórico. Se trata de un momento del año que coincide con la temporada invernal en el hemisferio norte. Durante las bajas temperaturas, el consumo de este producto se populariza aún más. La efeméride fue recibida con entusiasmo por el público, fanáticos de todo el mundo que deseaban compartir su amor por este ingrediente especial.

Sara Rosso, la fundadora del Día Mundial de la Nutella

En 2015, Rosso cedió los derechos de la celebración a Ferrero, la empresa italiana creadora de la Nutella, además de otros productos como el Ferrero Roger y el Chcolate Kinder. Esto ayudó a expandir su conocimiento. Con los años, la marca aprovechó esta jornada para crear campañas, días temáticos y actividades con los fieles consumidores.

La historia de la Nutella

El origen de este producto surgió después de la Segunda Guerra Mundial, un momento histórico en el que el cacao era extremadamente escaso y difícil de conseguir. De esta manera, un italiano originario de Piamonte llamado Pietro Ferrero tuvo la idea de transformar esta materia prima en una versión más accesible para todo el mundo. Fue así que en el año 1946 en Alba, Italia, ideó una receta peculiar. Se trataba de una pasta dulce fabricada con avellanas, azúcar y un poco de cacao, que le otorgaba un sabor y color intenso.

Ferrero bautizó a este nuevo producto como El Giandujot, nombre inspirado en un personaje del carnaval local. Se comercializaba junto a un pan que se podía cortar y untar la pasta arriba de este. En 1951 su formato y nombre se transformó a la SuperCrema. El resultado era más cremoso y su nueva denominación facilitó su popularidad.

La nutella que conocemos hoy salió en 1964 Getty Images

Sin embargo, en 1964 sufrió su última y más notoria modificación. La marca se denominó Nutella, un nombre fantasía que consistía en la fusión de la palabra inglesa “nut” que refiere a avellana y el sufijo latino “ella”, que denota dulzura. La receta, por su parte, era más dulce que la original y contaba con una consistencia más fácil de untar. Sus primeros ejemplares fueron comercializados en frascos. Un año más tarde su packaging sufrió ciertos cambios, similares al que se puede observar hoy en la actualidad. En ese entonces, la firma había arribado a Alemania, lo que daría inicio a una expansión global.

En 1966, Nutella llegó a Francia y doce años más tarde, Australia se convirtió en el primer país por fuera de Europa en comercializar este producto en supermercados. Eventualmente se fue esparciendo a otros mercados de distintas partes del mundo, lo que lo convirtió en un producto muy popularmente a nivel global.

Con los años, la marca lanzó su propio Café Nutella en Chicago y productos como el muffin, el biscuit o el croissant.