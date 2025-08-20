Día de la Papa Frita: por qué se celebra hoy, miércoles 20 de agosto

El Día Mundial de la Papa Frita se celebra cada 20 de agosto. Se trata de una efeméride dedicada a uno de los inventos culinarios más populares y difundidos a nivel global. Este plato, adorado por comensales de todas las latitudes, se logró adaptar a la cocina propia de cada región, ofreciendo una diversidad de presentaciones y acompañamientos.

Las papas fritas son mundialmente populares y tiene muchas variaciones en el mundo Freepik

Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Papa Frita

No existen datos históricos específicos sobre por qué se escogió esa fecha. Igualmente, la jornada se ha popularizado para rendir homenaje a este popular acompañamiento culinario.

La historia de este plato que tiene como protagonista el tubérculo más famoso del mundo se remonta a hace 7000 años en América del Sur, específicamente en la región andina de Bolivia y Perú. En esa región fue donde la papa fue cosechada por primera vez. Desde allí, se descubrieron sus múltiples variantes para cocinarla hasta convertirse en un alimento básico para muchas otras regiones.

La papa proviene de América del Sur, pero la receta de las papas fritas es europea (Foto: FreeP¡CK)

Sin embargo, la papa frita en su forma más conocida, a bastones, surgió en Europa, continente al que este alimento llegó tras la conquista de América. Su origen es objeto de una histórica disputa entre Francia y Bélgica. Para los franceses, la creación se atribuye a vendedores ambulantes que, a fines del siglo XVIII en el Pont Neuf de París, comenzaron a cortar el tubérculo en forma de bastones y a cocinarlo en sartenes calentadas por braseros. Por otro lado, los belgas afirma que el invento es de Monsieur Frits, un reconocido feriante local de la época. Él habría desarrollado un método especial de cocción, vendiendo sus “papas a la francesa”, una receta que luego se transformaría en tradición y que se caracteriza por su cocción en dos etapas, con aceite y grasa.

Diez consejos para cocinar las mejores papas fritas

Aunque se trata de una receta sencilla, es necesario tomar en cuenta algunos factores para asegurarse que estas salgan deliciosas, con un exterior crocante y un interior suave y cremoso. A continuación, algunos tips para cocinar las mejores papas fritas:

Elegir papas frescas y firmes . Se deben evitar las blandas o verdes porque no quedan bien fritas.

. Se deben evitar las blandas o verdes porque no quedan bien fritas. Cortar las papas en tiras de tamaño uniforme, de aproximadamente 6-7 mm de ancho para una cocción pareja.

de aproximadamente 6-7 mm de ancho para una cocción pareja. Lavarlas y remojarlas en agua fría por al menos 30 minutos para eliminar el exceso de almidón y evitar que se peguen.

para eliminar el exceso de almidón y evitar que se peguen. Usar una pizca de bicarbonato de sodio en el agua de remojo . Esto ayuda a que las papas desarrollen una textura más crujiente al freírlas, ya que el bicarbonato altera ligeramente el pH de la superficie, favoreciendo un dorado más rápido y uniforme.

. Esto ayuda a que las papas desarrollen una textura más crujiente al freírlas, ya que el bicarbonato altera ligeramente el pH de la superficie, favoreciendo un dorado más rápido y uniforme. Secarlas muy bien antes de freírlas para evitar salpicaduras y que el aceite esté más limpio.

Es importante la calidad de la papa y el grosor de los bastones para la preparación (Foto ilustrativa: Freepik)