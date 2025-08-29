Día del Abogado: los mejores chistes para compartir en esta fecha

El Día del Abogado en la Argentina se celebra el 29 de agosto de cada año. Se trata de una jornada que homenajea a Juan Bautista Alberdi, quien nació un día como hoy, pero de 1810, y pasó a la historia por su rol clave en la Constitución Nacional de 1853.

Abogado, jurista y diplomático, entre otras cosas, Alberdi es considerado el autor intelectual de este documento. Es por eso que, en diciembre de 1958, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) propuso que el Día del Abogado coincidiera con su natalicio.

Sin embargo, más allá de la celebración nacional, esta profesión cuenta con una efeméride a nivel internacional, dado que el 3 de febrero es la fecha en la que el mundo conmemora a aquellas personas que trabajan con las normas jurídicas.

Los mejores chistes para celebrar el Día del Abogado

Un hombre va a un abogado.

- ¿Y usted cuánto cobra por una consulta rápida?

- 1000 dólares por 3 preguntas.

- Vaya, es un poco caro, ¿verdad?

- Sí. Ahora dígame, ¿cuál es su tercera pregunta?

¿Cuál es la diferencia entre un abogado y un vampiro? Que el vampiro solo te chupa la sangre de noche.

¿Cuál es la diferencia entre un abogado y un cuervo? En que uno es rapaz, ladrón, traicionero y si puede te saca los ojos, y el otro es un inocente pajarito negro.

¿Cuál es la diferencia entre un perro y un abogado? Que el perro sabe cuándo dejar de perseguir una ambulancia.

¿Cuál es la diferencia entre un buen abogado y un mal abogado? Un mal abogado puede dejar que un caso se alargue interminablemente por varios años. Un buen abogado puede hacer que dure incluso más tiempo.

Una forma original para saludar a los abogados en su día es mandándoles un chiste Shutterstock

¿Qué pasa si 2 abogados beben 20 litros de cerveza? Pierden el juicio.

¡Vaya abogado, con el traje siempre lleno de manchas! Es que solo atiendo casos sucios.

Durante un juicio, el abogado se dirige a un testigo que interrogaba y le dice: “Usted parece ser una persona bastante honesta”. A lo que el testigo le contesta: “Gracias. Si no estuviera bajo juramento, le devolvería el cumplido”.

Una persona le dice a otra:

- Tenía un problema legal y fui a ver a un abogado.

- ¿Y? ¿Cómo te fue?

- Ahora tengo 2 problemas.

¿Por qué los tiburones no se comen a los abogados? Por ética profesional.

¿Cómo se sabe que un abogado está mintiendo? Porque sus labios se mueven.

¿Cuántos abogados se necesitan para cambiar una bombilla eléctrica? 3. Uno para escalar una escalera, otro para moverla y otro para demandar a la compañía de escaleras.

¿Cómo se le llama a un abogado con un coeficiente intelectual de 50? “Su Señoría”.

Esta fecha reconoce el trabajo que realizan los abogados Shutterstock

Una pareja de novios se va a casar, pero tienen un accidente de auto y mueren en el acto. Al llegar al Cielo le preguntan a San Pedro si se pueden casar allí, y San Pedro les dice que sí. Luego de 100 años, se casan con una ceremonia sencilla. 20 años más tarde, la pareja va hacia San Pedro y le dice:

- Pedro, nosotros nos queríamos casar pensando que íbamos a ser felices para siempre. Pero ahora estamos convencidos de que tenemos incompatibilidades que son irreconciliables. ¿Nos podríamos divorciar?

- ¿Cómo? Imposible. Me costó 100 años conseguir un cura para que los case… ¡Imagínense lo que me costaría conseguir un abogado!