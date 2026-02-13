Día del Soltero: 150 frases para compartir por WhatsApp

El Día del Soltero se conmemora cada 13 de febrero, como una oportunidad para oponerse a San Valentín o el Día de los Enamorados, en vísperas de esta festividad. La jornada se destaca por reuniones entre amigos o personas que no se encuentran en pareja, con el objetivo de destacar la independencia, libertad y orgullo de las personas que viven la soltería.

Cada 13 de febrero se celebra el Día del Soltero Getty Images

¿Por qué se celebra hoy?

También conocido como el “anti San Valentín”, esta fecha surgió como una iniciativa de redes sociales. No existen registros concretos de su origen, debido a que se trata de una temática espontánea en Internet, en la que las personas desean reivindicar la soltería. La fecha elegida se antepone al Día de los Enamorados, una festividad muy popular que con los años ganó mayor reconocimiento a través del ámbito comercial, cinematográfico y cultural.

El Día del Soltero surgió de una iniciativa en redes sociales Pexels

Esta contrapartida contribuye a que las personas solteras no se sientan excluidas de celebrar, reunirse y ser agasajadas. Propone reunirse sin importar la situación sentimental de cada individuo y destacar su rol en solitario.

Frases para compartir en el Día del Soltero

El Día del Soltero invita a reflexionar sobre la importancia de sentirse completo sin depender de una relación afectiva para validar la propia felicidad.

La soltería puede ser un espacio fértil para crecer, aprender y fortalecer el vínculo con uno mismo.

Celebrar este día es reconocer que cada persona tiene su propio ritmo emocional.

Feliz día del soltero para quienes disfrutan su independencia con orgullo y alegría.

En el día del soltero se celebra la libertad de elegir tiempos, espacios y prioridades personales sin explicaciones.

Las personas solteras construyen vínculos desde el deseo y no desde la necesidad.

La soltería es una etapa que invita a conocerse, crecer y redefinir proyectos propios.

Feliz día a todas las personas que aprendieron a estar bien consigo mismas antes que con alguien más.

Ser soltero significa tener la posibilidad de reinventarse tantas veces como sea necesario.

En este día deseo que cada soltero celebre su camino sin comparaciones.

Lo mejor de ser soltero es decidir sin negociar cada pequeño plan cotidiano.

El día del soltero es la oportunidad de valorar la autonomía emocional.

Una persona soltera puede disfrutar su tiempo sin rendir cuentas.

Feliz día del soltero para quienes eligen la tranquilidad como forma de amor propio.

En el día del soltero se recuerda que estar solo no es estar incompleto.

Las personas solteras saben que la felicidad no depende de una pareja.

La soltería es un espacio de crecimiento personal y libertad emocional.

Feliz día a todas las personas que celebran su independencia afectiva.

Ser soltero significa aprender a disfrutar la propia compañía.

En este día deseo que cada soltero se sienta pleno y orgulloso.

Lo mejor de ser soltero es vivir sin presiones externas.

El día del soltero es la oportunidad de reconectar con uno mismo.

Una persona soltera puede priorizar sus sueños sin culpas.

Feliz día del soltero para quienes construyen su felicidad a su ritmo.

En el día del soltero se honra la libertad de elegir cómo y con quién compartir la vida.

Las personas solteras desarrollan una relación profunda consigo mismas.

La soltería es una elección válida y enriquecedora.

Feliz día a todas las personas que disfrutan su presente sin apuros.

Ser soltero significa vivir sin depender emocionalmente de otro.

En este día deseo que la soltería sea celebrada sin prejuicios.

Lo mejor de ser soltero es manejar el tiempo propio.

El día del soltero es la oportunidad de celebrar el amor propio.

Una persona soltera puede construir vínculos desde la libertad.

Feliz día del soltero para quienes disfrutan su espacio personal.

En el día del soltero se destaca la importancia de estar bien con uno mismo antes de compartir la vida con alguien más.

Las personas solteras pueden enfocarse en su crecimiento personal.

La soltería es una etapa de autodescubrimiento.

Feliz día a todas las personas que entienden que la felicidad no depende del estado civil.

Ser soltero significa elegir sin presiones sociales.

En este día deseo que cada soltero celebre su autenticidad.

Lo mejor de ser soltero es la libertad emocional.

El día del soltero es la oportunidad de valorar el presente.

Una persona soltera puede disfrutar de su independencia plena.

Feliz día del soltero para quienes se eligen todos los días.

En el día del soltero se celebra la posibilidad de vivir a propio ritmo, sin apuros ni expectativas ajenas.

Las personas solteras suelen conocerse mejor a sí mismas.

La soltería es un espacio de construcción personal.

La jornada se enfoca en la soltería como una etapa de disfrute pleno Shutterstock

Feliz día a todas las personas que viven su soltería con orgullo.

Ser soltero significa tener libertad de decisión.

En este día deseo que nadie se sienta incompleto por estar solo.

Lo mejor de ser soltero es disfrutar el silencio y la calma.

El día del soltero es la oportunidad de disfrutar la autonomía.

Una persona soltera puede organizar su vida sin concesiones.

Feliz día del soltero para quienes valoran su tiempo y energía.

En el día del soltero se reconoce que cada camino es válido y respetable.

Las personas solteras pueden enfocarse en proyectos propios.

La soltería es una forma de libertad emocional.

Feliz día a todas las personas que se sienten completas tal como están.

Ser soltero significa crecer sin depender de otro.

En este día deseo que la soltería sea celebrada con alegría.

Lo mejor de ser soltero es elegir sin compromisos forzados.

El día del soltero es la oportunidad de celebrar la independencia.

Una persona soltera puede disfrutar su presente plenamente.

Feliz día del soltero para quienes no apuran procesos.

En el día del soltero se invita a reflexionar sobre el valor del amor propio y la autonomía emocional.

Las personas solteras construyen su bienestar desde adentro.

La soltería es una elección consciente para muchos.

Feliz día a todas las personas que viven sin etiquetas.

Ser soltero significa priorizarse sin culpa.

En este día deseo que cada soltero celebre su libertad interior.

Lo mejor de ser soltero es vivir sin explicaciones.

El día del soltero es la oportunidad de honrar el camino personal.

Una persona soltera puede disfrutar de su independencia emocional.

Feliz día del soltero para quienes disfrutan su propia compañía.

En el día del soltero se celebra la posibilidad de estar bien sin depender de una relación afectiva.

Las personas solteras saben que la felicidad es interna.

La soltería es una etapa de aprendizaje profundo.

Feliz día a todas las personas que eligen su bienestar.

Ser soltero significa vivir con libertad afectiva.

En este día deseo que la soltería sea vista como una fortaleza.

Lo mejor de ser soltero es decidir sin condicionamientos.

El día del soltero es la oportunidad de celebrar la autenticidad.

Una persona soltera puede construir una vida plena.

Feliz día del soltero para quienes se respetan a sí mismos.

En el día del soltero se recuerda que estar solo también puede ser una elección consciente y feliz.

Las personas solteras priorizan su paz emocional.

La soltería es una experiencia de autoconocimiento.

Feliz día a todas las personas que viven sin apuro emocional.

Ser soltero significa disfrutar la independencia personal.

En este día deseo que cada soltero se celebre sin comparaciones.

Lo mejor de ser soltero es manejar el propio ritmo.

El día del soltero es la oportunidad de elegir con libertad.

Una persona soltera puede disfrutar sin expectativas externas.

Feliz día del soltero para quienes viven su proceso con calma.

En el día del soltero se honra la capacidad de disfrutar la vida sin depender de una pareja.

Las personas solteras construyen su felicidad día a día.

La soltería es una forma válida de bienestar.

El Día del Soltero invita a organizar reuniones con amigos Shuitterstock