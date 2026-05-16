Las efemérides del 16 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día Internacional de la Luz.

Esta efeméride se empezó a celebrar a partir del año 2015. Fue una iniciativa impulsada por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), inspirado en el “año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz”.

El Día Internacional de la Luz se celebra el 16 de mayo Shutterstock

La fecha se promulgó durante una Conferencia General, donde se escogió el día 16 de mayo para conmemorar el Día Internacional de la Luz. La elección del día no fue casual: remite a la fecha de 1960 en que el físico Theodore Maiman logró hacer funcionar por primera vez un láser de rubí con capacidad de producir emisiones estimuladas de radiación.

Esta organización dependiente de las Naciones Unidas decidió promulgar la efeméride con el fin de dar a conocer la importancia que tiene la luz para la humanidad en el desarrollo de todos los campos y facetas de la vida. Por lo tanto, en este día el énfasis está puesto en el impulso a la investigación, el desarrollo y los avances en la materia que pueden hacerse para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos a través de su acceso a la energía y a la luz natural.

Efemérides del 16 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1888 – Se detalla el funcionamiento del motor de inducción en un artículo científico publicado por su inventor, Nikola Tesla.

1905 – Nace Henry Fonda, actor estadounidense y padre de la reconocida actriz Jane Fonda.

1919 – Nace el pianista estadounidense Wladziu Valentino Liberace.

1920 – El papa Benedicto XVI canoniza a Santa Juana de Arco en Roma.

1926 – Ricardo Güiraldes publica Don Segundo Sombra.

1929 – En Hollywood se realiza la primera entrega del premio Oscar de la Academia.

1942 – Nace el actor uruguayo Carlos Perciavalle, quien trabajó en las obras La mandarina a pedal y El humor en tiempos de bronca, entre otras.

1951 – Nace Christian Lacroix, prestigioso diseñador y modisto francés.

1952 – Nace el actor Pierce Brosnan.

1966 – Nace Janet Jackson, cantante estadounidense y hermana de Michael Jackson.

1970 – Nace la popular tenista argentina Gabriela Sabatini, ganadora de 39 títulos.

1974 – Nace la cantante italiana Laura Pausini.