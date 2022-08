Día Internacional de la Fotografía: consejos para sacar una buena foto en Instagram o TikTok

El 19 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Fotografía debido a que la técnica que le dio origen fue presentada un día como este pero de 1839 en París, Francia por Louis-Jacques-Mandé Daguerre. En la actualidad, los smartphones y las redes sociales permiten la manifestación más moderna de este registro de imágenes y las posibilidades a la hora de capturarlas son muchísimas

Día Internacional de la Fotografía: cómo lucirse en redes sociales con estos sencillos trucos

1. Invertir en un buen dispositivo.

Se pueden tener las mejores habilidades en materia de fotografía, pero si el dispositivo con el que se capturan las imágenes no es el más adecuado, puede que estas capacidades no se muestren en toda su dimensión y que el resultado no sea el mejor.

Tener una buena cámara ayuda a sacar una buena foto, así que este es un aspecto fundamental a la hora de elegir un smartphone o una tablet.

2. Aprender a manejar la cámara del dispositivo.

Una vez que se tiene la cámara adecuada, es necesario aprender a manejarla. Los smartphones ofrecen cada vez más posibilidades en materia de fotografía, y muchas veces ocurre que los usuarios comunes y corrientes ni se imaginan las opciones que tienen al alcance de la mano.

3. Familiarizarse con el editor del dispositivo.

Algo similar ocurre con el programa editor. Los fotógrafos profesionales saben que toda buena imagen debe pasar primero por una instancia de edición antes de su publicación.

En este punto, entonces, el consejo sería doble: editar las imágenes antes de subirlas a las redes sociales y conocer la herramienta con la que se trabaja.

4. Aprender nociones básicas de fotografía.

Gracias a las cámaras automáticas de los dispositivos no hace falta tener que aprender conceptos profesionales como el de exposición, distancia focal, tipos de lente y demás.

Tips para conseguir una buena foto en Instagram o TikTok Unsplash

Sin embargo, no todo es tan fácil como parece, ya que para sacar buenas fotos hay que saber encuadrar y manejar nociones como la de perspectiva, composición de imagen, tipos de planos e iluminación.

Otra clave que marca la diferencia pasa por prestar atención a los fondos que se utilizan para las fotografías, y ni hablar de los objetos o personas que se registren.

5. Conocer la aplicación y practicar.

Si bien aplicaciones como Instagram y TikTok cuentan con sus propios accesos a la cámara para sacar fotografías, los mismos suelen dar registros de menor calidad. Es por esto que se recomienda capturar las imágenes por fuera de la app y luego ingresar a la misma para compartirlas.

A la hora de subir publicaciones e historias, los usuarios tienen acceso a una serie de filtros que permiten una instancia de edición, y conocer las mismas puede resultar útil.

Por lo demás, y por más que parezca una obviedad, no existen fórmulas secretas para lograr una imagen bella e impactante. El mejor consejo que se puede dar al respecto pasa por practicar y por evitar frustrarse si las cosas no salen de la mejor manera en un primer momento.