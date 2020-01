Digisexualidad: cómo es la la tendencia en crecimiento

La tendencia está en crecimiento; Según estudios, para el 2050 tener sexo con robots será algo "común" Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2020 • 12:30

Ya lo habían dicho a fines del 2017: el sexo con robots es una realidad. Así mismo, con el paso del tiempo - aunque sea corto - la tecnología avanza, la calidad mejora y la experiencia también.

¿Mandar mensajes con fotos sexuales? ¿Comprar juguetes para el placer íntimo? Estas son apenas dos opciones que dejan en evidencia que la ciencia se cuela hasta en aspectos impensados años atrás y todo apunta hacia la digisexualidad.

Los expertos en la materia, incluyeron este termino en los estudios a partir de los pioneros Neil McArthur y Markie L.C. En su articulo "The Rise of Digisexuality: Therapeutics Challenges and Possibilities" explicaron que un un digisexual es una persona cuya "identidad sexual primaria proviene del uso de la tecnología".

Muñecas sexuales que hablan, un remedio a la soledad en China 01:11

Video

Y precisamente, son las generaciones millennial y Z que crean lazos de forma diferente a como lo hacían sus padres, mucho más sus abuelos. Mientras que hace una década ir a una discoteca, o lugar público era imprescindible para conocer a alguien, hoy basta con una aplicación. Incluso hay decenas para elegir, Tinder siendo la más conocida.

El experto en inteligencia artificial, David Levy, pronosticó en su libro Love and Sex with Robots que en 2050 el sexo con robots sería un lugar común. Sin embargo, el experto antes mencionado, McArthur, considera que esta práctica sexual y moderna todavía despierta algunos estigmas. Incluso, advirtió que "si bien las relaciones son difíciles y la tecnología es fácil, la gente no se olvidará tan fácilmente de las ventajas de las relaciones humanas".