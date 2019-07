Dijo que la discriminaban por tener pecas y generó controversia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 14:49

La usuaria @selejaz_ denunció con un tuit que la habían discriminado por sus pecas. "Ayer subí estas fotos. Todo iba bien, hasta que se burlaron de mis pecas. Me sentí súper mal y decidí borrarlas. Pero ¿saben qué? Las subo de vuelta", relató junto a dos imágenes de su rostro. "No saben lo que me costó amarme. Perdón por no ser tan linda, perdón por no tener la piel como ustedes, perdón por ser como soy".

El tuit se viralizó con comentarios que apreciaban el gesto de la joven, pero también de muchos otros que se burlaron porque dijeron que era una excusa para llamar la atención.

El tuit tuvo más de 110 likes y casi 6 mil compartidos. Twitter Argentina sigue discutiendo si lo que hizo @selejaz_ fue solo un llamado de atención, pero nos dejó un tendal de memes. Incluso también hubo comentarios que trataron de echar luz en la historia de las pecas.