Mar del Plata ofrece una amplia variedad de rompientes que se adaptan a diferentes niveles de habilidad y condiciones climáticas de los surfistas. Las mejores opciones se pueden categorizar según la zona y el nivel de experiencia del surfista. La página web de la ciudad balnearia dispone de un apartado donde describe cada playa para que los aficionados a este y otros deportes puedan planear sus prácticas.

La ciudad cuenta no solo con espacios donde se practica este deporte, sino también con una amplia oferta educativa sobre el surf, con escuelitas para todas las edades, necesidades y niveles.

Cuáles son las mejores playas para surfear en Mar del Plata

La playa de Itaúna es una de las preferidas para realizar surf en Brasil (Fuente: Turismo Saquarema)

Playas para Principiantes

Para quienes dan sus primeros pasos en este deporte, la ciudad cuenta con rompientes suaves y seguras:

Playa Varese : es ideal para el aprendizaje debido a que su rompiente es suave y carece de peligros , siendo muy frecuentada cuando soplan vientos del sur o sudoeste.

: es ideal para el aprendizaje debido a que su , siendo muy frecuentada cuando soplan vientos del sur o sudoeste. Waikiki y California : estas playas son consideradas ideales para iniciarse; sus olas tienen poca fuerza, pero ofrecen un buen recorrido .

: estas playas son consideradas ideales para iniciarse; sus olas tienen . La Serena: ubicada hacia el sur, es una franja extensa con picos de derecha e izquierda de buena calidad, muy frecuentada por quienes están dando sus primeros pasos en el deporte.

Puntos Clásicos y de Calidad Intermedia

Playa Grande (El Yacht) : es una de las playas más tradicionales. Se destaca por una izquierda tubular que comienza en la punta de la escollera y puede tener un recorrido de hasta 200 metros.

: es una de las playas más tradicionales. Se destaca por una que comienza en la punta de la escollera y puede tener un recorrido de hasta 200 metros. La Perla : un lugar tradicional con olas de derecha e izquierda que funcionan mejor con vientos del sur, sudeste o vientos de tierra.

: un lugar tradicional con olas de derecha e izquierda que funcionan mejor con vientos del sur, sudeste o vientos de tierra. Puerto Cardiel : ofrece olas de buena calidad (derechas e izquierdas) y es el punto de encuentro predilecto para los surfistas del norte de la ciudad.

: ofrece olas de buena calidad (derechas e izquierdas) y es el punto de encuentro predilecto para los surfistas del norte de la ciudad. Estrada: presenta buenas condiciones con swell del sur y sudeste, alcanzando olas de hasta 2 metros tanto en sus escolleras como en sus beachbreaks.

Surfing in Ericeira Portugal on 10.09.2023 Kofimage - Shutterstock

Playas para Expertos y Surf de Alto Rendimiento

En la zona sur se encuentran algunas de las olas más potentes y técnicas:

La Paloma : considerada uno de los mejores espacios del sur de Mar del Plata. Sus picos rompen sobre fondo de piedra con mucha fuerza y perfección , y a veces superan los 2 metros y medio de altura.

: considerada uno de los mejores espacios del sur de Mar del Plata. Sus picos rompen sobre fondo de piedra con , y a veces superan los 2 metros y medio de altura. Diva : calificada como una de las mejores rompientes de la ciudad, es supertubular con picos de izquierda y derecha que se ponen excepcionales con vientos de tierra.

: calificada como una de las mejores rompientes de la ciudad, es con picos de izquierda y derecha que se ponen excepcionales con vientos de tierra. Mariano: ofrece una izquierda veloz y tubular que rueda sobre fondo de piedra, buscando la “perfección” que desean los surfistas avanzados.

ofrece una izquierda veloz y tubular que rueda sobre fondo de piedra, buscando la “perfección” que desean los surfistas avanzados. La Maquinita : ubicada frente al Faro, es famosa por sus derechas rápidas y muy tubulares .

: ubicada frente al Faro, es famosa por sus . La Pepita: solo se recomienda para expertos debido a las fuertes correntadas y la presencia de acantilados con piedras.

Surf en la costa Parafa Surf Club

Es importante tener en cuenta que las mejores condiciones generales para la mayoría de estos puntos suelen darse con swells (marejadas) provenientes del sur o sudeste, combinados con vientos de tierra que “peinan” la ola.

Para entenderlo mejor, podríamos decir que la costa de Mar del Plata funciona como un gran auditorio: mientras que las playas del centro y Varese son como las filas de atrás donde el sonido llega suave y tranquilo para los principiantes, los “points” del sur como La Paloma o Mariano son la primera fila frente a los parlantes, donde la energía llega con toda su potencia y solo los más experimentados pueden manejar el volumen.