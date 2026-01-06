Para qué sirve poner una botella congelada cerca de la cama del perro
Con la llegada de las altas temperaturas, este truco casero se volvió viral, ya que ayuda a los animales a refrescarse de forma segura durante el descanso
Durante las olas de calor los perros también sufren las altas temperaturas y pueden experimentar malestar, cansancio excesivo e incluso golpes de calor. A diferencia de los humanos, los perros no transpiran para regular su temperatura corporal, sino que lo hacen principalmente a través del jadeo y de las almohadillas de sus patas, un mecanismo menos eficiente cuando el ambiente está muy caluroso.
En ese contexto, poner una botella congelada cerca de la cama del perro se volvió un truco casero cada vez más utilizado y recomendado por los veterinarios. Se trata de una solución simple y económica que ayuda a refrescar al animal sin necesidad de aire acondicionado y que, en los últimos meses, se volvió viral en redes sociales por sus beneficios.
La botella congelada funciona como una fuente de frío pasiva que contribuye a bajar la temperatura del entorno donde la mascota descansa. A diferencia de otros métodos más agresivos, no genera un enfriamiento repentino ni cambios bruscos de temperatura, sino que libera frescura de manera gradual, lo que reduce el riesgo de molestias o problemas de salud.
Muchos perros de forma instintiva se acercan a la botella y se recuestan a su lado o apoyan parte del cuerpo para disipar el calor acumulado. Otros prefieren mantenerse cerca sin tocarla, pero de igual manera se benefician del aire más fresco que se genera alrededor. En ambos casos, el efecto ayuda a mejorar el descanso y a aliviar el estrés térmico.
Para que este truco sea seguro y efectivo, es importante seguir una serie de recomendaciones básicas:
- Usar botellas de plástico resistente, bien cerradas
- Envolver la botella congelada en una toalla fina o funda de tela
- Colocarla cerca de la cama del perro, nunca debajo ni en contacto forzado
- Dejar espacio suficiente para que el animal pueda alejarse cuando lo desee
El perro siempre debe elegir si quiere acercarse o no. Forzar el contacto con el frío puede generar rechazo, incomodidad y en algunos casos hasta miedo a esta reacción.
Aunque poner una botella congelada cerca de la cama del perro ayuda a combatir el calor, no reemplaza otras medidas fundamentales para proteger su salud durante los días de altas temperaturas. Este truco debe complementarse con:
- Agua fresca y limpia disponible todo el tiempo
- Ambientes ventilados o con sombra
- Paseos en horarios de menor calor, como temprano por la mañana o de noche
- Evitar superficies calientes como asfalto o baldosas al sol
¿Cómo detectar si mi perro o gato sufre un golpe de calor?
Aunque se lleven adelante gran cantidad de medidas preventivas, muchos perros pueden sufrir el calor de igual forma. Es por eso que la Subsecretaria de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires explicó cuáles son las alertas a las que hay que estar atento. Entre ellas se encuentran:
- Aumento de la temperatura corporal
- Temblores musculares
- Jadeo excesivo o respiración dificultosa
- Taquicardia
- Salivación
- Falta de apetito
- Decaimiento
- Mucosas de coloración azulada (cianosis)
- Convulsiones o signos neurológicos
- Petequias (manchas rojas en la piel, como pequeños moretones)
- Vómitos y diarreas, que pueden ser con sangre
- Deshidratación
Ante la presencia de estos síntomas se recomienda asistir al veterinario más cercano para que el animal pueda ser evaluado y recibir la atención médica necesaria. Como su atención puede demorar, debido a la alta demanda en estas fechas se recomienda mantener mojado al animal con paños de agua fría o hielo en la nuca, ya que su cuadro puede empeorar con mucha más rapidez.
