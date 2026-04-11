Dormir con medias: qué revela este hábito sobre tu personalidad, según la psicología

Aunque suele asociarse exclusivamente con las noches de bajas temperaturas, dormir con medias es una conducta que despierta el interés de los especialistas en psicología. Este hábito, aparentemente mundano, trasciende el confort térmico para ofrecer pistas sobre cómo los individuos gestionan el descanso, la estabilidad emocional y el autocuidado diario. Según diversos enfoques psicológicos, este gesto cotidiano funciona como una herramienta para estructurar el entorno y optimizar el proceso de conciliación del sueño.

Los expertos sostienen que las personas que eligen dormir con los pies cubiertos suelen exhibir personalidades más organizadas y previsibles. La adopción de este hábito actúa como una señal subconsciente que indica al organismo el inicio de la fase de desaceleración. De manera similar a otros rituales, como escuchar música relajante o utilizar aromas específicos en la almohada, las medias facilitan el camino hacia un reposo profundo. La psicología conductual sugiere que esta práctica opera como una barrera emocional, proporcionando una sensación de refugio y protección que contribuye a calmar el sistema nervioso central.

Una costumbre común vinculada al bienestar y la comodidad a la hora de dormir Freepik

El análisis psicológico identifica varios perfiles asociados a este comportamiento. En primer lugar, se encuentran aquellos individuos metódicos que valoran los entornos predecibles y encuentran en las pequeñas rutinas una sensación de control necesaria para su equilibrio. Por otra parte, existen quienes utilizan las medias como un mecanismo para crear un espacio seguro al dormir, que permite que la mente se relaje sin sentirse expuesta. También figuran las personas con alta sensibilidad sensorial, para quienes cualquier molestia física, como el frío, puede interrumpir el ciclo del sueño. Finalmente, el perfil práctico y prudente destaca por anticipar el disconfort nocturno y tomar medidas preventivas para asegurar una noche de descanso ininterrumpida.

Desde la óptica del apego seguro, los psicólogos señalan que este hábito es un reflejo de una adecuada gestión del autocuidado. Quienes optan por cubrir sus pies manifiestan una mayor consciencia sobre sus propias necesidades y poseen la capacidad de atenderlas antes de que se conviertan en urgencias. Este comportamiento no se limita a la estética ni a la comodidad básica, sino que es un indicador de madurez emocional y autoconocimiento. Al priorizar el confort personal, el individuo refuerza su bienestar general y reduce los factores externos que podrían fragmentar su descanso.

Según expertos, tiene que ver con el bienestar emocional y rasgos de la conducta

Más allá de las connotaciones psicológicas, existen beneficios tangibles respaldados por el comportamiento humano. La reducción de la incomodidad térmica permite que el cuerpo alcance una temperatura más equilibrada, lo que facilita que la persona logre dormirse con mayor rapidez. Asimismo, al disminuir la posibilidad de sufrir despertares nocturnos provocados por la sensación de pies fríos, se optimiza la calidad del sueño reparador. En definitiva, esta práctica se consolida como un ejercicio de autocuidado reflexivo que permite a las personas gestionar su entorno físico en pos de una mejor salud mental y física, transformando una sencilla elección de vestimenta en un ritual fundamental para el descanso cotidiano y la paz interior del sujeto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA