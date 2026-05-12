Dueña de OnlyFans: la madre de familia y filántropa que es dueña del sitio de contenido erótico más rentable

El 23 de marzo pasado murió León Radvinsky, el propietario de la popular plataforma de contenido erótico OnlyFans, y su viuda Yekaterina Chudnovsky quedó a cargo de este negocio y de una gran fortuna

LA NACION Germán Wille Escuchar Nota

Yekaterina “Katie” Chudnovsky es abogada, asesora jurídica e inversora. Es, además, una destacada filántropa: apoya a una organización que patrocina la investigación contra el cáncer.

Con respecto a su vida personal, la mujer maneja un perfil muy bajo, por lo que muchos de los datos de su biografía son desconocidos para el gran público.

Sin embargo, hay un hecho de su entorno familiar que no pasó desapercibido; ni para el mundo de las redes, ni para el de las finanzas. El pasado 23 de marzo, su marido, Leonid Radvinsky, falleció a los 43 años. Él era el propietario de la plataforma con contenido para adultos más consumida del planeta: OnlyFans.

Más allá del tránsito doloroso que significa para una mujer perder a su esposo, la muerte del empresario convirtió a Chudnovsky en una de las mujeres más ricas del mundo. De acuerdo con la revista Forbes, Radvinsky era, al momento de morir, poseedor de una fortuna de 4700 millones de dólares.

De este modo, esta mujer de 42 años que se destaca por llevar una vida privada sin estridencias y que le escapa a la exhibición pública se transformó en la dueña del sitio con contenido pornográfico y erótico más redituable del mundo.

Singapur: un modelo de OnlyFans podría ir preso por violar una ley que prohíbe publicar desnudos en internet. Getty Images

Una familia con poca exhibición

Algunas notas biográficas acerca de Katie aseveran que el romance con Radvinsky comenzó cuando ambos eran muy jóvenes, en la ciudad de Chicago. Los unía su origen ucraniano. Mientras que él había nacido en Odessa, ella era oriunda de Kiev, la capital de Ucrania.

La relación entre Leon y Katie se consolidó en los tiempos en que los dos cursaban estudios en la Universidad Northwestern, en el estado de Illinois. Mientras que él se dedicaba a crear su primer negocio de Internet, ella se graduaba de licenciada en Artes.

Más adelante, Yekaterina continuó sus estudios en la Universidad DePaul, también en Illinois, donde se diplomaría como doctora en Derecho, la profesión con la que se ganaría la vida.

Leonid Radvinsky, el empresario que adquirió OnlyFans en 2018, murió el pasado 23 de marzo

Chudnovsky y Radvinsky se casaron en 2008 en Chicago pero pronto se establecieron en Florida, donde tuvieron cuatro hijos. En principio, el matrimonio afincó su vivienda familiar en una mansión de casi 1000 metros cuadrados que había pertenecido a la estrella del tenis Chris Evert.

Más tarde, según informa Marca, en 2023, la familia se mudó a un dúplex con vista al océano en el sur de Florida, que adquirió por unos 20 millones de dólares.

El celo con el que la pareja ha cuidado en todos estos años su vida en común dio como resultado que existan muy pocas imágenes de ellos dos juntos. Y lo mismo ocurre con ella. Hay apenas un puñado de fotos de esta mujer de origen ucraniano, casi siempre enseñando una sonrisa franca y con su pelo rubio suelto.

Poco se sabe sobre la vida de Katie Chudnovsky porque es una mujer que cultivó siempre el bajo perfil leader biography

El lado filantrópico de Katie

Paralelamente a sus trabajos como asesora jurídica e inversora, Yekaterina se dedicó también a tareas filantrópicas. Preside hace unos años la Fundación de Investigación Gastrointestinal (GIRF) del Centro de Enfermedades Digestivas de la Universidad de Chicago, donde fue presidenta y miembro de la junta directiva durante 12 años.

Además, es jefa de proyectos especiales de la Fundación para la Investigación de Cánceres Raros (RCRF). En ambas organizaciones, Katie apoya los avances científicos de la medicina y patrocina investigaciones oncológicas.

Así, para los estudios del cáncer, Chudnovsky organizó un programa de patrocinio y subvenciones con el que llegó a juntar unos 23 millones de dólares.

Leonid Radvinsky y su esposa Yekaterina Chudnovsky rara vez aparecían a la luz pública y hay muy pocas fotos de ambos juntos The Sun

“Sus esfuerzos han brindado apoyo financiero a cientos de pacientes necesitados y comprende que, sin la financiación suficiente, incluso los proyectos de investigación más prometedores quedan sin realizarse”, dice sobre la viuda de Radvinsky la página oficial de RCRF.

El éxito de OnlyFans

La nueva propietaria de OnlyFans heredó la plataforma de su marido, que compró una participación mayoritaria en ella en 2018 a la familia Stokely. En ese entonces, era un sitio de moderado éxito.

Bajo la tutela de Radvinsky, OnlyFans se convirtió en un fenómeno cultural explosivo que rediseñó la industria audiovisual para adultos cuando permitió que los creadores de contenidos cobraran directamente por lo que subían a esa plataforma.

Durante la pandemia, en el año 2020, el sitio se transformó en una buena alternativa de trabajo y, sobre todo, de ingresos, para los actores y actrices de cine XXX, modelos y trabajadores sexuales. Tenían allí una vidriera tremendamente popular para subir sus fotos y videos. Ese fue el período de despegue de la plataforma en términos de ganancias.

OnlyFans Archivo

De acuerdo con Forbes, en 2024 la compañía registró ingresos de 1400 millones de dólares. Pero eso sólo fueron las ganancias.

La cifra se vuelve aún más asombrosa cuando se incluye el monto que los usuarios pagaron a los creadores de contenido: en total, en el mismo año, por la plataforma pasaron 7200 millones de dólares.

Hay otro números increíble: entre 2021 y 2025, Radvinsky se pagó a sí mismo 1800 millones de dólares.

El 20 de marzo último, el portal Bloomberg transmitía la dolorosa primicia que obtuvieron de los voceros del empresario: “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer".

Viudas ultrarricas

Ese mismo día, el imperio OnlyFans, cuyo valor se estima en 3100 millones de dólares, pasó a manos de Katie.

Además de heredar el paquete mayoritario de la compañía, o precisamente por eso, la viuda de Radvinsky cuenta con la potestad, que tenía su marido, de nombrar o destituir a los consejeros de Fénix Internacional, el holding con sede en Londres que es responsable de OnlyFans.

Leonid Radvinsky, de perfil bajo, tiene escasas apariciones en las redes sociales

Así es como Katie Chudnovsky, una madre de familia filántropa, de rostro angelical y vida personal recatada, quedó a la cabeza del reino de la pornografía y erotismo más grande del planeta.